Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe - Kayserispor maçının uzatmalarında gelen penaltı sonrası çarpıcı yorum geldi! 'O tam bir kukla...'
Giriş Tarihi: 8.11.2021 07:00 Son Güncelleme: 8.11.2021 07:09

Son dakika: Fenerbahçe - Kayserispor maçının uzatmalarında gelen penaltı sonrası çarpıcı yorum geldi! 'O tam bir kukla...'

Son dakika: Fenerbahçe - Kayserispor maçının uzatmalarında gelen penaltı sonrası çarpıcı yorum geldi! ’O tam bir kukla...’

Fenerbahçe, kendi sahasında ağırladığı Kayserispor ile son dakikadaki penaltı golüyle 2-2 berabere kaldı. Mesut Özil, penaltıda topun başına geldi ve hata yapmadı. 90+7'de çalınan penaltı Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman'ın tepkisini çekti. Ramazan Civelek'in Berisha'ta yaptığı müdahale penaltı mı? Eski hakemlerden Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar, Cüneyt Çakır'ın penaltı kararını değerlendirdi! Çifte standart ve kukla sözleri... İşte son dakika haberinin detayları...

Süper Lig'de peş peşe dördüncü maçından da galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler, Kayserispor maçına çok iyi başlamıştı fakat oyunun devamında işler Fenerbahçe için iyi gitmedi. İlk yarıda önce İrfan Can Kahveci penaltıyı kaçırdı ardından Kayserispor'un golü geldi. Erman Toroğlu'ndan da sert eleştiri geldi! 'O bir kukla...'

Son dakika: Fenerbahçe - Kayserispor maçının uzatmalarında gelen penaltı sonrası çarpıcı yorum geldi! ’O tam bir kukla...’

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'NİN PENALTISI İÇİN ELEŞTİRİ! 'ÇİFTE STANDART DİZ BOYU...'

Eski hakemlerden Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Kayserispor maçının son dakikasında verilen penaltıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

Son dakika: Fenerbahçe - Kayserispor maçının uzatmalarında gelen penaltı sonrası çarpıcı yorum geldi! ’O tam bir kukla...’

'Fenerbahçe, komadan yoğun bakıma çıktığı bir maç oynadı. Kabul ediyoruz ki kaçan bir penaltı, direkten dönen 4 top, şanssızlık diz boyu…

Son dakika: Fenerbahçe - Kayserispor maçının uzatmalarında gelen penaltı sonrası çarpıcı yorum geldi! ’O tam bir kukla...’

BERKE ÖZER'E ELEŞTİRİ!

Kaleci Berke, F.Bahçe'nin daha henüz hazır kalecisi olmadığını net ortaya koydu. Yediği ilk gol, ağır bir kaleci hatası. Kale sahasının net içine düşen topu alamaması kabul edilir değil!

Son dakika: Fenerbahçe - Kayserispor maçının uzatmalarında gelen penaltı sonrası çarpıcı yorum geldi! ’O tam bir kukla...’

Maç, F.Bahçe için 'bitti' dediğimiz dakikalarda sahneye önce Zajc çıktı, durumu 2-1'e getirdi ve uzatmanın da uzatmasında gelen penaltıyla F.Bahçe 1 puanı kurtardı. 1 puan iyi mi?

Son dakika: Fenerbahçe - Kayserispor maçının uzatmalarında gelen penaltı sonrası çarpıcı yorum geldi! ’O tam bir kukla...’

Tabii ki değil! F.Bahçe pozisyon üretemiyor. Türk hakemliğinde çifte standart diz boyu. Cüneyt Çakır iki penaltıyı da VAR yardımı ile verdi. İkisi de doğru ama…

Son dakika: Fenerbahçe - Kayserispor maçının uzatmalarında gelen penaltı sonrası çarpıcı yorum geldi! ’O tam bir kukla...’

Verilen ikinci penaltıda bir çekme var ama diğer nice maçlarda bu tür çekmelerde VAR daveti olmuyor. Bunun adı bariz bir çifte standarttır.'

Son dakika: Fenerbahçe - Kayserispor maçının uzatmalarında gelen penaltı sonrası çarpıcı yorum geldi! ’O tam bir kukla...’

ERMAN TOROĞLU: CÜNEYT ÇAKIR PENALTIYI VERMEK ZORUNDA KALDI!

'2-0 geriden gelen Fenerbahçe 2-2'yi yakaladı ama bu Fenerbahçe için pek hayırlı olmadı. Çünkü Fenerbahçe mağlup ayrılsaydı belki radikal kararlar alınabilirdi. Ama şimdi diyecekler ki: "2-0'dan 2-2 yaptık, 4 top direkten döndü, aynen devam."

Son dakika: Fenerbahçe - Kayserispor maçının uzatmalarında gelen penaltı sonrası çarpıcı yorum geldi! ’O tam bir kukla...’

SON DAKİKA: VİTOR PEREİRA İÇİN SERT SÖZLER! 'O BİR KUKLA...'

Fenerbahçe iyi gitmiyor. Futbol oynamıyor. Pereira takım üstündeki disiplinini kaybetmiş. Maç kadrosuna ve takıma karışanlar var. Kim bunlar? Fenerbahçe'nin içindeki isimler. Yani şu anda Fenerbahçe Teknik Direktörü, kukla pozisyonunda.

Son dakika: Fenerbahçe - Kayserispor maçının uzatmalarında gelen penaltı sonrası çarpıcı yorum geldi! ’O tam bir kukla...’

Kayseri çok iyi bir takım değil. Bazı sorunlarla mücadele ediyorlar. Böyle bir takıma karşı bile anca kafa kafaya oynayabiliyorsun. Hani transferler? Hani kadro? İki kadro arasındaki fark dağlar kadar.

Son dakika: Fenerbahçe - Kayserispor maçının uzatmalarında gelen penaltı sonrası çarpıcı yorum geldi! ’O tam bir kukla...’

Önlerinde Galatasaray maçı var. O maçta ikisini de tam tartacağız. Çünkü Galatasaray Avrupa'da iyi ama Türkiye'de ikisi de kötü.

Son dakika: Fenerbahçe - Kayserispor maçının uzatmalarında gelen penaltı sonrası çarpıcı yorum geldi! ’O tam bir kukla...’

Cüneyt Çakır, ilk penaltıyı görememiş olabilir, VAR güzel süzdü, verdi. 2. penaltıyı Cüneyt gördü ama pozisyona inanmadı. Çekme var ama çekmenin şiddetine çıplak gözle inanmadı.

Son dakika: Fenerbahçe - Kayserispor maçının uzatmalarında gelen penaltı sonrası çarpıcı yorum geldi! ’O tam bir kukla...’

VAR çağırınca vermek zorunda kaldı. Tabii bir de şu yönden bakmak lazım, Kayserili oyuncu, niye son saniyede rakibini tutuyorsun? Son saniyeler… O zaman kendine kızacaksın!

Son dakika: Fenerbahçe - Kayserispor maçının uzatmalarında gelen penaltı sonrası çarpıcı yorum geldi! ’O tam bir kukla...’

HİKMET KARAMAN'DAN CÜNEYT ÇAKIR'A TEPKİ! 'NEDEN?'

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maç sonu hakem Çakır'ın yanına gidip ikinci penaltıya tepki gösterdi.

Son dakika: Fenerbahçe - Kayserispor maçının uzatmalarında gelen penaltı sonrası çarpıcı yorum geldi! ’O tam bir kukla...’

Kadıköy'de galibiyeti son saniyede kaçıran Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçın bitiş düdüğü sonrası soluğu hakem Cüneyt Çakır'ın yanında aldı. Verilen penaltıya tepki gösteren tecrübeli çalıştırıcı, "50 saniye niye koyuyorsun maçın üstüne?" diye sordu.

Son dakika: Fenerbahçe - Kayserispor maçının uzatmalarında gelen penaltı sonrası çarpıcı yorum geldi! ’O tam bir kukla...’

Cüneyt Çakır'ın, "Oyuncu değişiklikleri oldu, onları ekledik" cevabı üzerine, "Tamam da zaten süreyi eklemiştiniz" diyen Karaman, ardından soyunma odasının yolunu tuttu.

Son dakika: Fenerbahçe - Kayserispor maçının uzatmalarında gelen penaltı sonrası çarpıcı yorum geldi! ’O tam bir kukla...’

'VAR BIZIM IÇIN ÇAĞIRMAZDI!'

Hikmet Karaman karşılaşma sonrası basın toplantısında da çok sinirliydi. VAR hakemini eleştiren 61 yaşındaki çalıştırıcı, "Aynı dakikada penaltı bizim lehimize olsa Mete Kalkavan, Cüneyt Çakır'ı VAR'a çağıramazdı.

Son dakika: Fenerbahçe - Kayserispor maçının uzatmalarında gelen penaltı sonrası çarpıcı yorum geldi! ’O tam bir kukla...’

Genel konuşuyorum ve Türkiye'ye soruyorum; tersi olsaydı o dakikada, o penaltı için VAR'a çağırır mıydınız?" dedi.

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Son dakika: Fenerbahçe - Kayserispor maçının uzatmalarında gelen penaltı sonrası çarpıcı yorum geldi! 'O tam bir kukla...'
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