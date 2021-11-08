ERMAN TOROĞLU: CÜNEYT ÇAKIR PENALTIYI VERMEK ZORUNDA KALDI!

'2-0 geriden gelen Fenerbahçe 2-2'yi yakaladı ama bu Fenerbahçe için pek hayırlı olmadı. Çünkü Fenerbahçe mağlup ayrılsaydı belki radikal kararlar alınabilirdi. Ama şimdi diyecekler ki: "2-0'dan 2-2 yaptık, 4 top direkten döndü, aynen devam."