Son dakika haberi... Kritik öneme sahip olan Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bugün Beştepe'de düzenleniyor. Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında iç ve dış meseleler bulunurken yerli aşıda son durum, koronavirüsle mücadele ve olası Suriye operasyonu gibi önemli başlıklar da yer alıyor. Bu noktada, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları merak konusu oldu.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI 8 KASIM 2021

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Erdoğan'ın başkanlığında 15.30'da başladı. Edinilen son dakika bilgisine göre, Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları, kritik toplanıtının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, 8 Kasım Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

İşte, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili son gelişmeler;