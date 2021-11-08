Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları 8 Kasım 2021
Giriş Tarihi: 8.11.2021 18:15 Son Güncelleme: 8.11.2021 18:15

SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları 8 Kasım 2021

SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları 8 Kasım 2021

Son dakika haberleri... Türkiye, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili gelecek olan açıklamaya kilitlendi. Bu yönde, Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bakanlar Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bugün 15.30'da toplandı. Edinilen son dakika bilgisine göre, Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında yerli aşı, olası Suriye operasyonu ve koronavirüsle mücadele gibi birçok önemli başlık yer alıyor. Peki, 8 Kasım 2021 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı mı? İşte, Bakanlar Kurulu (Kabine) Toplantısı kararları ve sonuçları

Son dakika haberi... Kritik öneme sahip olan Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bugün Beştepe'de düzenleniyor. Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında iç ve dış meseleler bulunurken yerli aşıda son durum, koronavirüsle mücadele ve olası Suriye operasyonu gibi önemli başlıklar da yer alıyor. Bu noktada, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları merak konusu oldu.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI 8 KASIM 2021

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Erdoğan'ın başkanlığında 15.30'da başladı. Edinilen son dakika bilgisine göre, Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları, kritik toplanıtının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, 8 Kasım Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

İşte, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili son gelişmeler;

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Bakanlar Kurulu Toplantısı, saat 15.30'da başladı. Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Erdoğan'ın, saat 19.30 sularında Kabine Toplantısı kararları ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

GÖZLER BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DA OLACAK

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının gerçekleşeceği öğleden sonra saatlerinin ardından tüm Türkiye'de gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Kabine kararlarını millete sesleniş konuşmasıyla her kabine sonrasında paylaşan Başkan Erdoğan'ın özellikle Suriye sınırında bir operasyon olup olmayacağı, sağlıkta Türkovac aşısı ve son günlerde önemli gelişmelerin yaşandığı yerli otomobil TOGG ile ilgili neler söyleyeceği merak ediliyor.

G-20 SONRASI İLK KABİNE

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yoğun gündemle toplanacak. Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüştüğü G-20 liderler zirvesinin ardından ilk kabine toplantısı olacak.

LİDERLERLE OLAN ZİRVENİN DEĞERLENDİRMESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya medyasında da geniş yer bulan liderlerle diplomasi trafiği içerisinde G-20 zirvesinde gerçekleşen ikili görüşmelerin de kabinenin gündeminde olması bekleniyor.

SURİYE'YE OPERASYON VAR MI?

Son günlerde özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sıkça sorulan sorulardan olan Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadele, olası Suriye operasyonu da değerlendirilecek.

YERLİ AŞIDA SON AŞAMA KABİNE TOPLANTISINDA

Öte yandan artık son çalışmaların yapıldığı yerli aşımız TURKOVAC ile ilgili çalışmalar da kabinenin gündemine olacak ve bakanların yapacağı sunum ve değerlendirmenin ardından bu akşamki açıklamada bazı tarihlerin de netleşmiş olabileceği bekleniyor.

KOVİD-19 MÜCADELESİNDE SON DURUM

Koronavirüsle mücadele gündemdeki bir diğer başlık olacak. Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar, yerli aşı TURKOVAC ile ilgili çalışmalar gündemdeki konulardan.

YERLİ OTOMOBİL (TOGG) ÜRETİMİNDE PEŞ PEŞE GÜZEL GELİŞMELER

Yine son haftaya damga vuran yerli otomobil paylaşımları da tüm Türkiye'de heyecan yaratırken kabinede de konuyla ilgili müşterek çalışan bakanların bilgilendirme yapması bekleniyor.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek. Kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

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