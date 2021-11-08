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Giriş Tarihi: 8.11.2021 14:00 Son Güncelleme: 8.11.2021 14:15

Son dakika: Pereira sonrası Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için sürpriz aday! Eski Galatasaraylı...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Pereira sonrası Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü için sürpriz aday! Eski Galatasaraylı...

Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yollar ayrılacak mı? Süper Lig'de son dört haftada galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler, bu sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı. İkinci kez Fenerbahçe'nin başına gelen Vitor Pereira 'Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldim.' demişti. Pereira ile yönetim arasında ipler kopma noktasına geldi. İşte Pereira'nın yerine aday isimler...

Başkan Ali Koç'a Vitor Pereira konusunda yoğun ısrar var. Son dakika bilgisine göre Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira ile yönetim arasındaki ipler artık iyice gerildi. Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahç'de maç sonunda başkan Ali Koç, Pereira ile konuşmamıştı. İşte Fenerbahçe'den son dakika haberleri...

Son dakika: Pereira sonrası Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü için sürpriz aday! Eski Galatasaraylı...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'DE GÜNDEM PEREİRA! 'HEMEN GÖNDERELİM...'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönetim kurulundan yoğun baskı var. Sarı lacivertli takımda yöneticilik yapan bazı isimler zaman kaybetmeden Vitor Pereira ile yolların ayrılması konusunda ısrarcı davranıyor.

Son dakika: Pereira sonrası Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü için sürpriz aday! Eski Galatasaraylı...

7 sezon sonra ikinci kez geldiği Fenerbahçe'de şampiyon olmak istediğini her fırsatta belirten Vitor Pereira'ya artık camianın inancı kalmadı.

Son dakika: Pereira sonrası Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü için sürpriz aday! Eski Galatasaraylı...

Dün Mesut Özil'in penaltı golü olmasaydı Fenerbahçe, tarihinde ilk defa dört lig maçından peş peşe mağlup ayrılacaktı.

Son dakika: Pereira sonrası Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü için sürpriz aday! Eski Galatasaraylı...

Kayserispor maçında bir puanın gelmesi taraftarı memnun etmedi. Fenerbahçe taraftarı maç sonunda Ali Koç'u istifaya davet etti.

Son dakika: Pereira sonrası Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü için sürpriz aday! Eski Galatasaraylı...

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlarda bulunuldu. Şimdi Ali Koç yönetiminin Pereira konusunda bir hamle yapması bekleniyor.

Son dakika: Pereira sonrası Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü için sürpriz aday! Eski Galatasaraylı...

YÖNETİCİLER HEMEN GİTSİN İSTİYOR!

Fenerbahçe yöneticileri Pereira'nın hemen gönderilmesini istiyor. Başkan Ali Koç ise bugün yönetim kurulunu toplayıp kararını verecek.

Son dakika: Pereira sonrası Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü için sürpriz aday! Eski Galatasaraylı...

GALATASARAY MAÇI BEKLENEBİLİR!

Vitor Pereira konusunda Galatasaray maçı beklenebilir. Milli aradan sonra Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Vitor Pereira'nın ilk Fenerbahçe döneminde oynanan iki derbi de 1-1 ve 0-0'lık beraberliklerle sonuçlanmıştı.

Son dakika: Pereira sonrası Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü için sürpriz aday! Eski Galatasaraylı...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son on maçta iki kez Galatasaray, iki kez Fenerbahçe kazanırken altı maç da berabere bitti.

Son dakika: Pereira sonrası Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü için sürpriz aday! Eski Galatasaraylı...

HANGİ TEKNİK DİREKTÖRLER BOŞTA?

Vitor Pereira ile yolların ayrılması artık kimse için sürpriz olmayacak. Fenerbahçe'de bu noktada hangi teknik direktörlerin boşta olduğu da oldukça önemli. ey

Son dakika: Pereira sonrası Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü için sürpriz aday! Eski Galatasaraylı...

ERNESTO VALVERDE!

Son olarak Barcelona'yı çalıştıran ve İspanyol ekibinin başında 145 maça çıkan Valverde, şimdilik boşta. İspanyol teknik adam genelde 4-3-3 sistemini tercih ediyor. Valverde daha önce Espanyol, Olimpiakos, eyValencia gibi takımları da çalıştırmıştı.

Son dakika: Pereira sonrası Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü için sürpriz aday! Eski Galatasaraylı...

SEZON BAŞINDA OLMAMIŞTI... LUCİEN FAVRE!

İsviçreli teknik adam Lucien Favre, son olarak Borussia Dortmund'u çalıştırdı. Favre ile Fenerbahçe sezon başında da görüşmüş fakat anlaşma sağlanamamıştı.

Son dakika: Pereira sonrası Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü için sürpriz aday! Eski Galatasaraylı...

FRANK DE BOER!

Hollandalı teknik adam teknik direktörlük kariyeri boyunca Ajax, Inter, Crystal Palace, Atlanta United ve Hollanda milli takımını çalıştırdı.

Son dakika: Pereira sonrası Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü için sürpriz aday! Eski Galatasaraylı...

Frank de Boer futbolculuk kariyerinde Galatasaray'da da oynamıştı. Ajax, Glasgow Rangers gibi takımlardan hatırlayacağımız De Boer, 4 sezon Barcelona forması giydi.

Son dakika: Pereira sonrası Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü için sürpriz aday! Eski Galatasaraylı...

JÜRGEN KLİNSMANN

Alman teknik adam Almanya milli takımı ve Bayern Münih'i çalıştırdıktan sonra uzun süre ABD'de milli takım teknik direktörlüğü yapmıştı.

Son dakika: Pereira sonrası Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü için sürpriz aday! Eski Galatasaraylı...

PAULO FONSECA

Son olarak Roma'da görev yapan Paulo Fonseca da bu sezon takım çalıştırmadı.

Son dakika: Pereira sonrası Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü için sürpriz aday! Eski Galatasaraylı...

TAYFUN KORKUT!

Son olarak Stuttgart takımını çalıştıran Tayfun Korkut, daha önce de Bayer Leverkusen'i çalıştırmıştı. Tayfun Korkut, bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması da giymişti.

Son dakika: Pereira sonrası Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü için sürpriz aday! Eski Galatasaraylı...

ANDRE VİLLAS BOAS

Porto, Chelsea, Tottenham, Marsilya gibi takımları çalıştıran Villas Boas da boştaki teknik direktörler arasında yer alıyor.

Bu metin tamamen Sabah.com.tr/Spor tarafından hazırlanmıştır. Kaynaksız kullanılamaz.

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