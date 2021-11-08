Stefan Kuntz açıkladı! Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım’da forma giyecek mi?

A Milli Futbol Takımımız, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na katılma adına son derece kritik maçlara çıkacak. Ay-yıldızlılar önce Cebelitarık ardından ise Karadağ ile kozlarını paylaşacak. Grubu ikinci sırada bitirerek play-off bileti almayı hedefleyen milliler, 3 puan için sahaya çıkacak.
A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, TRT Spor'un sorularını yanıtladı. Alman teknik adam, Yusuf Yazıcı'dan Kenan Karaman'a, Sinan Bolat'tan Ferdi Kadıoğlu'na kadar birçok futbolcu için değerlendirmelerde bulundu. Kuntz, Ferdi'nin biraz daha süre istediğini belirtti.
İşte Kuntz'un açıklamalarından öne çıkanlar...
İlk etapta konsantrasyonumuz Cebelitarık maçı olacak. Oyuncuları güçlü tutmak temel amacımız. Bu karşılaşmadan istediğimizi almak istiyoruz.
Yusuf Yazıcı takımında oynadığı zaman milli takıma faydalı olacaktır. Son dönemde takımında oynamadığı için kadroda yer almadı. Lille'de oynamaya başlarsa bize ileride yardımcı olacaktır.
24 kişilik kadro açıkladık ancak Ozan Kabak'ı hastalığı sebebiyle kadrodan çıkardık. Bizim çözümlerimiz var, 3 stoperimiz bulunuyor kadroda ama ilerleyen günlerde son duruma bakacağız.
Sinan Bolat ile ilgili kararımızı kaleci antrenörlerimle konuştuktan sonra verdik. Ayaklarını iyi kullanan bir kaleci, kadromuzda olmasını istedik.
Kenan merkez santrfor oynanan bir oyucumuz. Parmağı kırıldığı dönemde katkı sağlamak istediğini, Norveç karşısında oynamak istediğini söyledi. Bu davranışını çok beğenmiştim. Kenan her şeyini sahaya yansıtan biri. Bu birinci sebebi, ikincisi ise takım ruhunu bozmamak.
Ferdi Kadıoğlu ile Riva'da toplantı yaptım ve planlarımdan bahsettim. Bu görüşmenin ardından bir daha konuştuk. Biraz süre istedi ve mart ayına kadar karar vereceğini ifade etti.