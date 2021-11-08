Üç Kuruş dizisi nerede, hangi ilçede ve semtte çekiliyor? Üç Kuruş’taki Çıngıraklı Mahallesi nerede, gerçekte var mı?

Üç Kuruş dizisinde bahsi geçen Çıngıraklı Mahallesi, vatandaşların dikkatini çekiyor. Dizinin severleri "Üç Kuruş nerede çekiliyor, çekimleri hangi ilçede ve semtte yapılıyor?" soruları dizinin 2. Bölüm yayın tarihinde de merak konusu haline geldi. Dizide; Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Peki, Üç Kuruş nerede çekiliyor, Çıngıraklı nerede? İşte detaylar...