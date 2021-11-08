Ulusal Faktoring halka arz sonuçları açıklandı! Ulusal Faktoring borsada ne zaman işlem görecek, halka arz hisse fiyatı ve kodu nedir?

Halka arz olacağını duyuran Ulusal Faktoring şirketi binlerce yatırımcının gündemindeki yerini aldı. SPK onayının ardından özellikle borsa ile ilgilenen vatandaşlar "Ulusal Faktoring halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek, hisse fiyatı ve kodu nedir?" sorularına yanıt aranmaya başlarken yapılan açıklamada şirketin halka arzında 2,49 liradan 48,5 milyon adet hisse satışı gerçekleştirildiği bildirildi. Peki, Ulusal Faktoring borsada ne zaman işlem görecek, hisse fiyatı ve kodu nedir? İşte tüm detaylar...