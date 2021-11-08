Ulusal Faktoring halka arz sonuçları açıklandı! Ulusal Faktoring borsada ne zaman işlem görecek, halka arz hisse fiyatı ve kodu nedir?

Halka arz olacağını duyuran Ulusal Faktoring şirketi binlerce yatırımcının gündemindeki yerini aldı. SPK onayının ardından özellikle borsa ile ilgilenen vatandaşlar "Ulusal Faktoring halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek, hisse fiyatı ve kodu nedir?" sorularına yanıt aranmaya başlarken yapılan açıklamada şirketin halka arzında 2,49 liradan 48,5 milyon adet hisse satışı gerçekleştirildiği bildirildi. Peki, Ulusal Faktoring borsada ne zaman işlem görecek, hisse fiyatı ve kodu nedir? İşte tüm detaylar...
ULUSAL FAKTORİNG HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Halka arza aracılık eden Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, toplam talep tutarının ek satış hariç halka arz edilen toplam 41 milyon adetten yüksek olması nedeniyle ek satışa konu 7,5 milyon adet pay da satıldı.
Şirketin halka arz büyüklüğü 120,8 milyon TL olarak kaydedildi.
Halka arz edilen payların yaklaşık 22,5 katına denk gelen toplam 1,1 milyar lira nominal değerli talep toplandı.
Halka arz edilen payların yüzde 33,8'i yurt içi bireysel, yüzde 61,3'ü yurt içi kurumsal, yüzde 4,9'u da yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.
Talep Toplama Tarihleri: 4-5 Kasım 2021. Halka Arz Fiyatı: 2,49 TL.
Şirket: Ulusal Faktoring A.Ş
Borsa Kodu: ULUFA