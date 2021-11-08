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Giriş Tarihi: 8.11.2021

Vitor Pereira’yı hemen yollayalım

VOLKAN DEMİR
Vitor Pereira’yı hemen yollayalım

Sarı-lacivertli yöneticilerin büyük çoğunluğu, Kayserispor maçının ardından oyundan memnun olmadıklarını iletti. Başkan Koç toplantı kararı alırken, konu bugün masaya yatırılacak

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın geleceği bugün belli olacak. Sari-lacivertli takımın başına ikinci kez geçen ve "Yarım kalan hikâyeyi tamamlamaya geldim" diyen Pereira'nın oynattığı futbol ise taraftarın yanı sıra yönetimi de memnun etmedi. Fenerbahçeli idarecilerin önemli bir çoğunluğu, Kayserispor karşılaşmasının ardından hoca değişikliğini gündeme alarak Başkan Ali Koç'a, "Hemen yollayalım" dedi. Başkan Koç da "Yarın (bugün) toplanıp konuyu görüşeceğiz. Herkesin fikrini alalım" şeklinde cevap verdi. Bilindiği üzere Fenerbahçe, Pereira ile sezon başında 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

NİYE 50 SANİYE UZATTIN!
KADIKÖY'DE galibiyeti son saniyede kaçıran Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçın bitiş düdüğü sonrası soluğu hakem Cüneyt Çakır'ın yanında aldı. Verilen penaltıya tepki gösteren tecrübeli çalıştırıcı, "50 saniye niye koyuyorsun maçın üstüne?" diye sordu. Çakır'ın, "Oyuncu değişiklikleri oldu, onları ekledik" cevabı üzerine, "Tamam da zaten süreyi eklemiştiniz" diyen Karaman, ardından soyunma odasının yolunu tuttu. Hikmet Karaman karşılaşma sonrası basın toplantısında da çok sinirliydi. VAR hakemini eleştiren 61 yaşındaki çalıştırıcı, "Aynı dakikada penaltı bizim lehimize olsa Mete Kalkavan, Cüneyt Çakır'ı VAR'a çağıramazdı. Genel konuşuyorum ve Türkiye'ye soruyorum; tersi olsaydı o dakikada, o penaltı için VAR'a çağırır mıydınız?" dedi.

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Vitor Pereira’yı hemen yollayalım
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