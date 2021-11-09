10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajları ve sözleri 2021: Atatürk’ün ölüm yıl dönümü ile ilgili 10 Kasım mesajları ve en anlamlı sözleri

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü anmak ona duydukları özlem ve minneti paylaşmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden bu yöndeki araştırmalarına başladı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile ilgili mesajlar, sözler ve şiirler şöyle;

10 KASIM MESAJLARI

"10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum."

"Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır."

"Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…"

"Atatürk, Türk Milleti' nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı."

"Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır."