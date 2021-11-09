Türk asker, devlet adamı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü Anıtkabir'de anmak isteyenler Anıtkabir ziyaret saatleri araştırması yapıyor. Başkentte Koronavirüs salgını nedeniyle 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinliklerinin Anıtkabir'de kısıtlı katılımla gerçekleştirileceğini duyurdu. Anıtkabir ziyaret saatleri ile ilgili araştırma yapanlar sorgulamalarını sürdürüyor. Peki 10 Kasım'da Anıtkabir kaça kadar açık? 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri ve programı