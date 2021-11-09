40 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic bırakmaya niyetli değil! "Mümkün olduğunca..."

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Gürcistan ve İspanya ile oynanacak maçlar öncesi açıklamalarda bulunan Zlatan, şu ifadeleri kullandı:

"Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Kendimi çok daha iyi tanıyorum. Vücudum yaşlansa da zihnim gençleşiyor. Şu an iyiyim, mutluyum ve oynamaya hazırım. Bırakmak için bir tarih belirlemedim."