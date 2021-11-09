40 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic bırakmaya niyetli değil! "Mümkün olduğunca..."

Avrupa futbolunun yaşayan efsanelerinden 40 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı'nda geleceğe dair planlarını açıkladı. 40 yaşına gelmesine rağmen Avrupa'nın 5 büyük liginden birisi olan İtalya Serie A'da forma giymeye devam eden golcü oyuncu, futbolu bırakmayı düşünmüyor.
2020 Ocak ayında geri döndüğü Milan'da etkileyici performansını sürdüren Zlatan, bu sezon 8 maçta 3 gol, 2 asistle oynadı.
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Gürcistan ve İspanya ile oynanacak maçlar öncesi açıklamalarda bulunan Zlatan, şu ifadeleri kullandı:
"Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Kendimi çok daha iyi tanıyorum. Vücudum yaşlansa da zihnim gençleşiyor. Şu an iyiyim, mutluyum ve oynamaya hazırım. Bırakmak için bir tarih belirlemedim."
"Mümkün oldukça oynamak istiyorum ve ne zaman bırakacağım konusunu düşünmüyorum. Devam edebileceğini düşünürken emekli olanlar gibi mutsuz olmak istemiyorum. İsveç'in beni çağırdığında ben hep burada olacağım."