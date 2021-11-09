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Giriş Tarihi: 9.11.2021 08:25 Son Güncelleme: 9.11.2021 08:25

Altın fiyatları son ayların zirvesinde! 9 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son ayların zirvesinde! 9 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dönemde altın fiyatları grafiğindeki yukarı yönlü yükselişiyle dikkatleri üzerine çekiyordu. Sarı metal yeni haftada da zirveye tırmanışını sürdürüyor. Son ayların en yüksek seviyelerinde seyreden altının bugün gelen veriler doğrultusunda gram fiyatı, 568 TL olarak kaydedildi. Bu yönde yatırım yapan veya yapacak olan vatandaşlar bu noktada “9 Kasım bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düşecek mi, yükselecek mi?” sorularını gündeme taşıyor. İşte 9 Kasım Kapalıçarşı’dan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri...

Son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son aylarda çeşitli etmenlerle yükselişe geçen sarı metal bugün de grafiğindeki yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Bu kapsamda altının gram fiyatı 568 TL ile açılış yaparken çeyrek fiyatı ise 905 TL'den alıcı buluyor. Peki, 9 Kasım bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte canlı ve güncel rakamlar...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 510,87

SATIŞ: 530,56

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.714,00

SATIŞ: 3.764,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.746,00

SATIŞ: 3.803,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.614,38

SATIŞ: 3.685,33

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.806,00

SATIŞ: 1.862,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 903,00

SATIŞ: 927,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 567,16

SATIŞ: 567,25

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Altın fiyatları son ayların zirvesinde! 9 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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