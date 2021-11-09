Son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son aylarda çeşitli etmenlerle yükselişe geçen sarı metal bugün de grafiğindeki yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Bu kapsamda altının gram fiyatı 568 TL ile açılış yaparken çeyrek fiyatı ise 905 TL'den alıcı buluyor. Peki, 9 Kasım bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte canlı ve güncel rakamlar...