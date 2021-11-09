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Giriş Tarihi: 9.11.2021 08:51 Son Güncelleme: 9.11.2021 08:52

AÖL sınavları ne zaman yapılacak, açık lise sınavları online mı olacak? MEB 2021- 2022 Açık Lise AÖL sınav tarihleri!

AÖL sınavları ne zaman yapılacak, açık lise sınavları online mı olacak? MEB 2021- 2022 Açık Lise AÖL sınav tarihleri!

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri AÖL sınav tarihleri araştırması yapıyor. Ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler açık lise sınavları ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Açık Öğretim Lisesi sınavlarının nasıl uygulanacağına yönelik henüz bir duyuru yayımlanmadı. Peki AÖL sınavları ne zaman, online mı? MEB 2021 2022 AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi

AÖL sınavları ne zaman sorusuna yanıt arayanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Aralık ayı yaklaşırken açık lise sınav tarihi merak konusu oldu. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi I. Dönem Sınavı için geri sayım başladı. Peki AÖL sınavları ne zaman, online mı? MEB 2021 2022 AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 1 Aralık 2021 Çarşamba olarak duyuruldu.

SINAVLAR ONLİNE MI?

Pandemi koşullarının, aşılama oranındaki artış dolayısıyla hafiflemesi ve okulların yüz yüze eğitime açılma kararının alınması dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor. Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.

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AÖL sınavları ne zaman yapılacak, açık lise sınavları online mı olacak? MEB 2021- 2022 Açık Lise AÖL sınav tarihleri!
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