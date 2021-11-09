GEÇEN YIL ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILDI?

ASGARİ ÜCRET 2021'DE NET 501 TL, BRÜT 634 TL YÜKSELDİ

Yani 2020 yılında yüzde 14,6 olarak gerçekleşen enflasyon sonrası asgari ücret 2021, yüzde 21.56 oranında yükseliş yaşayarak brüt 3.577,50 TL'ye yükselmiş oldu. Asgari ücret 2021 net olarak ise 2.825,90 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücret 2021, net olarak 501 TL, brüt olarak 634 TL artış yaşadı.

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti. Böylece, önceki yıla göre net asgari ücret 500 lira artmış, yüzde 21,56 oranında yükselmişti.

2022 YILINDA ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK TAHMİNİ?

Geçen yıl yüzde 21 zam yapılmıştı. Bu yıl yüzde 20 zam yapılması durumunda asgari ücret net 3 bin 390 lira olacak. Yüzde 22 zam yapılması durumunda da gelecek yıl brüt asgari ücret 4.364,50 liraya, net asgari ücret ise 3.447.50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz. Detaylı bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.