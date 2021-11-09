AUZEF vize sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 İstanbul Üniversitesi Açıköğretim AUZEF sınav yerleri ve tarihleri

İstanbul Üniversite Açıköğretim öğrencileri gözünü AKSİS ekranına çevirdi. AUZEF sınav giriş belgesi için açıklamanın en kısa sürede gelmesi beklentiler arasında yerini alırken konuyla ilgili araştırmalar ise devam ediyor. "2021 AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Vizelerin bu hafta sonu yüz yüze düzenleneceği biliniyor. Peki, 2021 AUZEF sınav giriş belgesi bugün yayımlanır mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte AKSİS öğrenci girişi ile belge sorgulama ekranı ve detaylar...
AUZEF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Sınav Giriş Belgeleri sınavlardan bir hafta öncesinde yayınlanmakta ve web sayfamız (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinde duyurusu yapılmaktadır. Sınav kuralları detaylı olarak Sınav Giriş Belgesinde yer almaktadır.
Sınav bina ve salonlarına girilirken Öğrenci Kimlik Kartına gerek bulunmamaktadır. Öğrencilerimizin sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı bulundurmaları yeterlidir.
AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm Üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacaktır. Bu kapsamda güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak güncellenmiştir.
SINAVLAR NASIL YAPILACAK?
Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır. Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.
Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60'tır.
Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Öğrenciler, ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur.