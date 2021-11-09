Bakasetas’tan kötü haber

TRABZON'DA Yunan yıldız Bakasetas'ın durumu belli oldu. Beşiktaş maçında sakatlanarak oyundan çıkan 28 yaşındaki on numaranın, sağ diz iç yan bağında ödem tespitedildi. Oyuncunun tedavisine başlandığı ve önümüzdeki günlerde tekrar bir MR çekileceği de vurgulandı. İlk bulgulara göre Bakasetas'ın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Hüseyin Türkmen'in ise iç yan bağlarında gerilme tespit edildiği ve milli ara sonrası döneceği ifade edildi.
GENEL KURUL 4-5 ARALIK'TA TRABZONSPOR'DA Seçimli Olağan Genel Kurulu'nun, 4-5 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilmesi kesinleşti. Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi dışında göreve aday kimse bulunmazken kulüpten yapılan açıklamada 25-26 Kasım'da yapılacak ilk genel kurulda üye çoğunluğu sağlanamazsa 4-5 Aralık'ta yapılacağı duyuruldu.