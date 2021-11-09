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Giriş Tarihi: 9.11.2021 08:47 Son Güncelleme: 9.11.2021 08:55

Beşiktaş'tan golcü kararı! Devre arası Cenk Tosun...

Beşiktaş’tan golcü kararı! Devre arası Cenk Tosun...

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, zirvenin 10 puan gerisinde kaldı. Şampiyonlar Ligi'ne de havlu atan siyah-beyazlılar, gözünü transfere çevirdi. Gol bölgesinde Batshuayi'nin yanına alternatif bir isim arayan Kartal, eski yıldızı Cenk Tosun'a kanca attı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili takıma 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, liderlık koltuğunda oturan rakibinin 10 puan gerisinde kaldı.

Ligin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de kötü bir performans çizen Kartal, çıktığı 4 maçı da kaybederek turnuvaya veda etti. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyon olmak isteyen Beşiktaş, transferde atağa geçti.

Devre arası mutlaka bir golcü alınmasını isteyen Sergen Yalçın, Cenk Tosun için olumlu rapor verdi. Geçen sezon kiralık olarak gelip sakatlanana kadar 3 gol ve 1 asist katkısı sağlayan Cenk Tosun için Kartal yeniden nabız yoklamaya hazır.

203 günlük sakatlık sonrasında Everton'ın kadrosuna dahil olan ancak henüz sahaya adım atamayan deneyimli oyuncuyu takibe alan yönetim, fiziksel durumunun iyi olması halinde devre arasında masaya oturacak.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cenk Tosun'un transferi için daha önce net konuşmuştu. Çebi, milli yıldıza her zaman kapılarının açık olduğunu dile getirerek transfere yeşil ışık yakmıştı.

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Beşiktaş'tan golcü kararı! Devre arası Cenk Tosun...
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