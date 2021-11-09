BİM aktüel ürünler listesi yayında! BİM 9-12 Kasım 2021 aktüel ürünlerde dev indirim başlıyor!

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı. 9-12 Kasım tarihlerinde indirime girecek olan ürünler Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak. Evcil hayvan minderi, evcil hayvan ahşap mama kabı, yüz serumu, yüz maskesi, dudak balmı, saç bakım maskesi gibi ürünlerin yer aldığı BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? İşte BİM 9-12 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu!

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 9-12 Kasım 2021 aktüel ürünler listesinde mini tost makinesi, blender, filtre kahve demliği, iki katlı sefer tası, ölçülü narenciye sıkacağı, meşrubat bardağı gibi ürünler yer alıyor olacak. Salı ve Cuma günleri indirimli fiyatları ile raflarda yerini alacak olan BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? BİM 9-12 Kasım 2021 aktüel ürünler tam listesine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTESİ 9-12 KASIM 2021

BİM aktüel ürünler tam listesine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.