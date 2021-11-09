Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Burak İnce, Altınordu'dan Arminia Bielefeld'e transfer oldu!
Giriş Tarihi: 9.11.2021 18:19 Son Güncelleme: 9.11.2021 18:47

Burak İnce, Altınordu'dan Arminia Bielefeld'e transfer oldu!

Burak İnce, Altınordu’dan Arminia Bielefeld’e transfer oldu!

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun 17 yaşındaki orta sahası Burak İnce, Almanya Bundesliga ekiplerinden Arminia Bielefeld'e transfer oldu. İki kulüp de transferi resmen açıkladı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Arminia Bielefeld, Altınordu'nun 2004 doğumlu orta sahası Burak İnce'yi kadrosuna kattığı duyurdu. 2 kulüp de transferi resmen açıklarken İzmir ekibinin açıklmasında şu ifadeler yer aldı;

"Öz Kaynak Sistemimizden yetişen bir gencimizi daha Avrupa'ya yollamanın gururunu yaşıyoruz. Burak İnce, Bundesliga ekiplerinden Arminia Bielefeld'e transfer olmuştur. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Burak İnce, bu sezon Altınordu formasıyla çıktığı 12 maçta 1 gol attı ve 1 asist kaydetti. Son 3 sezondur A takım forması giyen 17 yaşındaki oyuncu, toplamda ise 66 maçta 9 gol attı ve 3 asist yaptı.

BURAK İNCE'DEN İLK AÇIKLAMA

Armina Bielefeld'e transferi gerçekleşen Burak İnce de yaptığı ilk açıklamada, "Benim adım Burak İnce. Arminia Bielefeld'e transfer olduğum için çok mutluyum" dedi. Genç oyuncu kulüp televizyonuna da "Bundesliga benim her zaman hayalimdi. Almanya'ya geldiğim için çok mutluyum. Bundesliga Avrupa'nın en büyük 5 liginden birisi. Bielefeld genç oyunculara önem veren bir kulüp. Burada kendimi geliştireceğime çok inanıyorum. Bu ligde hiçbir şey kolay olmayacak ama kendime çok güveniyorum. Hocalarımla beraber daha iyi bir seviyeye geleceğim" açıklamasında bulundu.

MANİSASPOR'DA KEŞFEDİLDİ

Altınordu, Burak İnce'yi henüz 11 yaşındayken Manisaspor altyapısından kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, o dönem A takım forması giyen Ozan Sol ve Mertan Caner Öztürk'ü siyah-beyazlı kulübe gönderip, Manisa altyapısından 2015 yılında Burak'ı kadrosuna dahil etmişti. Alt yaş gruplarında pek çok kez ay-yıldızlı formayı terleten sol ayaklı merkez orta saha oyuncusu son olarak Ümit Milli Takım'da görev aldı. 15 yaşındayken attığı golle 1'inci Lig'de gol atan en genç futbolcu unvanını elinde bulunduran Burak İnce, Almanya'da düzenlenen MTU Hallen Cup'ta 2018'de "Gol Kralı" ve "En İyi Oyuncu" ödüllerine layık görülmüştü. Genç futbolcu, Arjantili yıldız Lionel Messi'yi kendisine örnek aldığını belirtiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Koronavirüse yakalanan Hakan Ural hastaneye kaldırıldı! Hakan Ural'ın son durumunu partneri Nur Tuğba Namlı açıkladı!
Murat Başoğlu'na 4 ayrı suçtan mahkeme ve ceza...
Son dakika: Vitor Pereira sonrası yeni teknik direktör eski Galatasaraylı mı olacak? Ali Koç'un kararı...
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası ne zaman çıkacak, son durum nedir, kimler faydalanacak? EYT yasası son dakika bugün!
Menderes planladı, Erdoğan gerçekleştirdi: Ilısu'da Türkiye kazandı, onlar kaybetti...
Son dakika: Vitor Pereira'nın geleceği geleceği belli oldu! Fenerbahçe'den Alex De Souza hamlesi...
SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıklandı! 8 Kasım 2021 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?
Merkez Bankası'ndan yeni hamle: O oranlar değişti! Karar Resmi Gazete'de
Ev alım-satımında yeni dönem başlıyor! Türkiye'de bir ilk olacak
Son dakika haberi | 3600 ek gösterge, asgari ücret ve EYT açıklaması: Bakan Bilgin tarih verdi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Burak İnce, Altınordu'dan Arminia Bielefeld'e transfer oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA