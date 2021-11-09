Burak İnce, Altınordu’dan Arminia Bielefeld’e transfer oldu!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Arminia Bielefeld, Altınordu'nun 2004 doğumlu orta sahası Burak İnce'yi kadrosuna kattığı duyurdu. 2 kulüp de transferi resmen açıklarken İzmir ekibinin açıklmasında şu ifadeler yer aldı;
"Öz Kaynak Sistemimizden yetişen bir gencimizi daha Avrupa'ya yollamanın gururunu yaşıyoruz. Burak İnce, Bundesliga ekiplerinden Arminia Bielefeld'e transfer olmuştur. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Burak İnce, bu sezon Altınordu formasıyla çıktığı 12 maçta 1 gol attı ve 1 asist kaydetti. Son 3 sezondur A takım forması giyen 17 yaşındaki oyuncu, toplamda ise 66 maçta 9 gol attı ve 3 asist yaptı.
BURAK İNCE'DEN İLK AÇIKLAMA
Armina Bielefeld'e transferi gerçekleşen Burak İnce de yaptığı ilk açıklamada, "Benim adım Burak İnce. Arminia Bielefeld'e transfer olduğum için çok mutluyum" dedi. Genç oyuncu kulüp televizyonuna da "Bundesliga benim her zaman hayalimdi. Almanya'ya geldiğim için çok mutluyum. Bundesliga Avrupa'nın en büyük 5 liginden birisi. Bielefeld genç oyunculara önem veren bir kulüp. Burada kendimi geliştireceğime çok inanıyorum. Bu ligde hiçbir şey kolay olmayacak ama kendime çok güveniyorum. Hocalarımla beraber daha iyi bir seviyeye geleceğim" açıklamasında bulundu.
MANİSASPOR'DA KEŞFEDİLDİ
Altınordu, Burak İnce'yi henüz 11 yaşındayken Manisaspor altyapısından kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, o dönem A takım forması giyen Ozan Sol ve Mertan Caner Öztürk'ü siyah-beyazlı kulübe gönderip, Manisa altyapısından 2015 yılında Burak'ı kadrosuna dahil etmişti. Alt yaş gruplarında pek çok kez ay-yıldızlı formayı terleten sol ayaklı merkez orta saha oyuncusu son olarak Ümit Milli Takım'da görev aldı. 15 yaşındayken attığı golle 1'inci Lig'de gol atan en genç futbolcu unvanını elinde bulunduran Burak İnce, Almanya'da düzenlenen MTU Hallen Cup'ta 2018'de "Gol Kralı" ve "En İyi Oyuncu" ödüllerine layık görülmüştü. Genç futbolcu, Arjantili yıldız Lionel Messi'yi kendisine örnek aldığını belirtiyor.