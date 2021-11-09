Alparslan Büyük Selçuklu, Kalp Yarası ve Üç Kuruş Pazartesi günlerinin vazgeçilmez yapımları haline gelmeye devam ederken dizi, film ve programların yakın takipçileri gözünü bugün sabah saatleriyle beraber reyting sonuçlarına çevirdi. AB ve TOTAL olmak üzere çeşitli sıralamalarda yapımların konumunu merak edenler detayları araştırıyor. İşte 8 Kasım dünün reyting sonuçları sıralaması ve tüm detaylar...
Henüz dünün reyting sonuçları listesi açıklanmadı. Ancak gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
11:00 Bir Şansım Olsa
12:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Üç Kuruş
22:15 Üç Kuruş
03:15 Yalancı
KANAL D YAYIN AKIŞI
11:00 Evim Şahane
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:15 Babamın Ceketi
01:30 Babamın Ceketi
03:00 Gelinim Mutfakta
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kalp Yarası
00:20 Kuruluş Osman
03:45 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
FOX TV YAYIN AKIŞI
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00 En Hamarat Benim
16.00 Fulya ile Umudun Olsun
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Yasak Elma
23.45 Evlilik Hakkında Her Şey
02.30 Kanunsuz Topraklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Sana Söz
18:30 Star Haber
20:00 Black Panther
22:45 Sana Söz
02:00 Ada Masalı
04:30 Sana Söz
TRT1 YAYIN AKIŞI
09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:30 Teşkilat
12:45 Dünya Hali
14:00 Bizim Köyün Kızları
16:45 Seksenler
19:00 İddiaların Aksine
19:05 Ana Haber
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
02:10 Bizim Köyün Kızları
04:10 Seksenler
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa