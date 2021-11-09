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Giriş Tarihi: 9.11.2021

Ferdi mart ta karar verecek!

Ferdi mart ta karar verecek!
Kadrolarını 23 kişilik (20 futbolcu + üç kaleci) yaptığını belirten Alman hoca, oyuncu seçimleri ile ilgili şunları söyledi:
YUSUF YAZICI: Takımında oynadığı zaman Milli Takım'a da faydalı olacaktır. Milli arayı değerlendirip, takımındaki yerini geri kazanıp, bize mart ayındaki maçlarda katkı sağlayacaktır.
SINAN BOLAT: Kendisini ayaklarını Uğurcan ve Altay'a göre daha iyi kullanan bir profil olarak kadroya dahil ettik.
KENAN KARAMAN: Parmağı kırıldığı dönemde bize gelip milli takım için oynamak istediğini söyledi. Kenan her şeyini sahada verip, topun bizde kalmasını sağlayacak bir oyuncu.
İRFAN CAN KAHVECI: Vitor Pereira ile görüşmemiz sonucunda onu kadroya almadım. Getafe'den Enes Ünal, Everton'dan Cenk Tosun... Kapı kimseye kapalı değil. Yeter ki iyi performans sergilesinler.
FERDİ KADIOĞLU: Birkaç hafta önce Ferdi ile Riva'da bir görüşme yaptık. Planlamalarımızdan bahsettim. İyi bir sohbet oldu. Biraz daha süreye ihtiyacı olduğunu söyledi. Marta kadar karar vermiş olacağını söylüyor.

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Ferdi mart ta karar verecek!
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