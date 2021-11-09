Ferdi mart ta karar verecek!

Kadrolarını 23 kişilik (20 futbolcu + üç kaleci) yaptığını belirten Alman hoca, oyuncu seçimleri ile ilgili şunları söyledi: YUSUF YAZICI: Takımında oynadığı zaman Milli Takım'a da faydalı olacaktır. Milli arayı değerlendirip, takımındaki yerini geri kazanıp, bize mart ayındaki maçlarda katkı sağlayacaktır. SINAN BOLAT: Kendisini ayaklarını Uğurcan ve Altay'a göre daha iyi kullanan bir profil olarak kadroya dahil ettik. KENAN KARAMAN: Parmağı kırıldığı dönemde bize gelip milli takım için oynamak istediğini söyledi. Kenan her şeyini sahada verip, topun bizde kalmasını sağlayacak bir oyuncu. İRFAN CAN KAHVECI: Vitor Pereira ile görüşmemiz sonucunda onu kadroya almadım. Getafe'den Enes Ünal, Everton'dan Cenk Tosun... Kapı kimseye kapalı değil. Yeter ki iyi performans sergilesinler. FERDİ KADIOĞLU: Birkaç hafta önce Ferdi ile Riva'da bir görüşme yaptık. Planlamalarımızdan bahsettim. İyi bir sohbet oldu. Biraz daha süreye ihtiyacı olduğunu söyledi. Marta kadar karar vermiş olacağını söylüyor.