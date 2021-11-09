"Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl oldu, hastalığı nedir? Hakan Ural bugün Neler Oluyor Hayatta programında olacak mı?" sorularının yanıtları, 8 Kasım Pazartesi günü de merak edilen konular arasında yerini alıyor. Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Neler Oluyor Hayatta programında bir süredir yer almaması nedeniyle Hakan Ural'ın sağlık durumu merak ediliyor. Peki; Hakan Ural neden yok, programa geri dönecek mi? Hakan Ural bugün Neler Oluyor Hayatta programında olacak mı? Detaylar haberimizde!

HAKAN URAL'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA PROGRAMDAN AÇIKLAMA GELDİ!

'Neler Oluyor Hayatta' programından yapılan açıklamada sunucu Hakan Ural'ın corona virüsüne yakalandığı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yerildi:

"Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında canlı yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucularından Hakan Ural, sağlık sorunları nedeniyle bir süreliğine programa ara vermiştir. Grip belirtileriyle başlayan süreçte PCR testleri negatif çıkmış, ancak ardından pozitife dönmüştür. Hakan Ural'ın Covid-19 tedavisi şu an tedbir amaçlı hastanede devam etmektedir. Sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gitmektedir."

Programın diğer sunucusu Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural'ın hastalığını canlı yayında açıkladı. Hakan Ural'ın koronavirüse yakalandığını duyuran Namlı, şunları dile getirdi:

SEMPTOMLAR ARTINCA POZİTİFE DÖNDÜ

"Hakan en kısa sürede burada olacak. Aklınızın takılacağı hiçbir şey yok. Hakan'a malesef Covid-19 tanısı konuldu ama sağlığı çok iyi. Yaptırdığı bütün testler negatif çıktı. Semptomlar artınca pozitife döndü. Kontrol amaçlı hastanede tedavisi devam ediyor. Birkaç gün içinde burada koltuğunda olacak."