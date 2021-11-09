"ALLAH'IN ADALETİ OLARAK BAKIYORUM"

"O Halis Özkahya, yönettiği çok maçta başarısız olmasına rağmen korundu ve kollandı ama Gaziantep'te öyle bir hata yaptı ki artık geri ye dönme şansı yoktu. Ben bunu bir duruş olarak görmüyorum, Allah'ın adaleti olarak bakıyorum."