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Giriş Tarihi: 9.11.2021 16:28 Son Güncelleme: 9.11.2021 16:28

KAR GELİYOR: Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve sağanak yağış uyarısı geldi! O bölgelerde yaşayanlar dikkat

KAR GELİYOR: Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve sağanak yağış uyarısı geldi! O bölgelerde yaşayanlar dikkat

Türkiye birkaç gündür pastırma sıcaklarını yaşarken, Meteoroloji’den gelen bilgiye göre Çarşamba günüyle birlikte yurt genelinde soğuk havalar etkisini hissettirecek. Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgaları, sıcaklıkları düşürecek. Öte yandan yarınla birlikte kar yağışı yurdun bazı bölümlerinde etkisini gösterecek. Peki, kar hangi illerimizde yağacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar ve sağanak yağışı uyarısı;

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarından itibaren yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek. Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte çarşamba gününden itibaren, 6 ila 12 derece arasında, hissedilir derecede azalacak. Peki, kar hangi illerimizde yağacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar ve sağanak yağışı uyarısı;

METEOROLOJİ UYARDI!

Ülke genelinde beklenen hava durumuna göre, kuzey ve iç kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevreleri yağmur ve sağanak, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis olacak.

Çarşamba günü ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KAR NERELERE YAĞACAK?

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, bölgenin 800 metre üzeri yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın Kuzey Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Tahminlere göre perşembe günü ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Samsun, Tokat ve Siirt çevreleri yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Cuma ve cumartesi günleri ise ülke genelinde önemli bir yağış beklenmiyor.

Türkiye'yi etkilemesi beklenen soğuk hava dalgası ve kuzeydoğu kesimlerinde görülmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

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KAR GELİYOR: Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve sağanak yağış uyarısı geldi! O bölgelerde yaşayanlar dikkat
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