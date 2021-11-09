KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? e-devlet KYK kredi ve burs sorgulama sayfası

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

KYK burs ve kredi ücreti ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından alınan KYK burs ve kredi başvuruları bugün başladı. Öğrenciler işlemlerini e-Devlet üzerinden 8 Kasım tarihine kadar yapabilecekler. Peki, KYK burs ücreti ne kadar?



Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı zamlanarak 650 TL'ye çıkarılmıştı. Yüksek lisans burs ve kredi ücreti 1300 TL, doktora burs ve kredi ücreti ise 1950 TL oldu. Bu yıl da burs ücretlerine zam yapılması bekleniyor.



2021 yılında verilecek burs ücretleri; lisans öğrencilerine 100 TL artışla 650 TL, yüksek lisans öğrencilerine 200 TL artışla 1300 TL, doktora öğrencilerine ise 300 TL artışla 1950 TL olarak açıklandı. Bu ücret, öğrencinin maddi durumuna bağlı olarak 1 buçuk milyonun üzerindeki öğrenciye geri ödemeli ya da karşılıksız olarak sağlanıyor.