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Giriş Tarihi: 9.11.2021 23:41 Son Güncelleme: 9.11.2021 23:43

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? e-devlet KYK kredi ve burs sorgulama sayfası

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? e-devlet KYK kredi ve burs sorgulama sayfası

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yüksek öğretim kurumlarında eğitim - öğretim gören öğrencilere sunulan burs ve kredilere başvuruda bulunanlar sonuçlara ilişkin bilgi sahibi olmak isteyerek KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu yanıtları ve e-devlet KYK kredi ve burs sorgulama sayfası detayları.

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu başvuruda bulunan yüksek öğrenim kurumu öğrencileri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK kredi ve burs başvurusu açıklanma tarihi ve e-devlet ile sorgulama sayfası detayları şöyle;

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçlarının açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

KYK BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

KYK burs ve kredi ücreti ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından alınan KYK burs ve kredi başvuruları bugün başladı. Öğrenciler işlemlerini e-Devlet üzerinden 8 Kasım tarihine kadar yapabilecekler. Peki, KYK burs ücreti ne kadar?

Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı zamlanarak 650 TL'ye çıkarılmıştı. Yüksek lisans burs ve kredi ücreti 1300 TL, doktora burs ve kredi ücreti ise 1950 TL oldu. Bu yıl da burs ücretlerine zam yapılması bekleniyor.

2021 yılında verilecek burs ücretleri; lisans öğrencilerine 100 TL artışla 650 TL, yüksek lisans öğrencilerine 200 TL artışla 1300 TL, doktora öğrencilerine ise 300 TL artışla 1950 TL olarak açıklandı. Bu ücret, öğrencinin maddi durumuna bağlı olarak 1 buçuk milyonun üzerindeki öğrenciye geri ödemeli ya da karşılıksız olarak sağlanıyor.



KİMLER BAŞVURABİLİR?

Ön lisans, lisans, 2 yıllık okullardan mezun olup, 3 yıllık okulların 3'üncü sınıfına dikey geçiş sınavıyla ara vermeden kayıt yapan öğrenciler kredi ya da burs başvurusuna bulunabilir.

Ayrıca ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilir.

Daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan, öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan, yabancı uyruklu, polis akademisi ile askeri okul, normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören, yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören, açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrenciler ise burs yada öğrenim kredisinden yararlanamazlar.

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KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? e-devlet KYK kredi ve burs sorgulama sayfası
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