Milli takımda Cengiz Ünder şoku! Kadrodan çıkarıldı

Milli Takım'da Cebelitarık ve Karadağ maçların öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Marsilya'da forma giye Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in sakatlığıı sebebiyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı.
TFF'den Cengiz Ünder açıklaması: "Cengiz Ünder'in kampta yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ arka adalesinde sakatlık tespit edilmiş olup, bu sakatlığın futbolcunun Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giymesine engel olacağı belirlenmiştir."
TFF'den yapılan açıklamaya göre; Cengiz Ünder'in kampta yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ arka adalesinde sakatlık tespit edildi ve bu sakatlığın futbolcunun Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giymesine engel olacağı belirlendi.
Yaşanan gelişmenin ardından kadroya, U21 (Ümit) Milli Takım'dan Barış Alper Yılmaz dahil edildi. Galatasaray'da ve Ümit Milli Takım'da forma giyen Barış Alper Yılmaz, ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrıldı.