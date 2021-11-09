Atv'nin reyting rekorlarına imza atan sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ünlü sunucunun elindeki sargı sıkı takipçilerinin de gündemine taşındı. Ünlü isim elindeki sargının nedenini geçtiğimiz gün açıklamış ve kapsamda "Müge Anlı'nın eline ne oldu, Zeynep Ergül kimdir, olayı nedir?" sorularına da yanıt vermişti. Ünlü sunucu bileğindeki hassasiyetin Zeynep Ergül olayı esnasında geldiğini duyurdu. Peki, "Müge Anlı'nın eline bileğine ne oldu? İşte detaylar...
MÜGE ANLI'NIN ELİNE NE OLDU?
Geçtiğimiz gün canlı yayında elindeki sargıyla ilgili açıklama yapan Müge Anlı,
"Bizim bir tane Zeynep Ergül vardı bir kere gelip bana sarılmıştı. Bayılan insan kendini kaybeder, bu da bayılacağım diye benim kolumdan çekti. O günden beri ne yapsam bileğim gitti. Şimdi en ufacık bir şey de bileğim çıkıyor" ifadelerini kullanmıştı. Bileğinin çok hassas olduğunu belirten ünlü sunucu, ufak darbelerden dolayı incindiğini belirtti.
ZEYNEP ERGÜL KİMDİR?
Gaziantep'te yaşayan Zeynep Ergül 5 aydır kayıp olan 19 yaşındaki kızını bulmak için Müge Anlı'nın programına gelmişti. Kızına ulaşan Zeynep hanım, 2017 yılından beri kaybolan Mehmet Muharrem Erbay dosyasının açılmasına öncülük etti.
Engelli maaşıyla geçindiğini söyleyen Zeynep Ergül, programda yaptığı işler ve çelişkili açıklamalarla programa adeta damga vurdu.