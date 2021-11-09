MÜGE ANLI'NIN ELİNE NE OLDU?



Geçtiğimiz gün canlı yayında elindeki sargıyla ilgili açıklama yapan Müge Anlı,

"Bizim bir tane Zeynep Ergül vardı bir kere gelip bana sarılmıştı. Bayılan insan kendini kaybeder, bu da bayılacağım diye benim kolumdan çekti. O günden beri ne yapsam bileğim gitti. Şimdi en ufacık bir şey de bileğim çıkıyor" ifadelerini kullanmıştı. Bileğinin çok hassas olduğunu belirten ünlü sunucu, ufak darbelerden dolayı incindiğini belirtti.