Orta sahada ağır fatura

Berkan ve Cicaldau’nun yanına 3. oyuncuyu monte edemeyen Galatasaray, bedelini ağır ödedi. Yönetim devre arasında hem Arsenal’den Elneny hem de Benfica’dan Gedson’u istiyor
Lider Trabzonspor'un 9 puan gerisine düşen G.Saray, zayıf karnındanvuruldu. Berkan ve Cicaldau dışında orta sahanın merkezinde sürekli arayışta olan Fatih Terim, Karagümrük maçında Emre Kılınç'a şans verdi. Emre kritik pas hatasıylaBertolacci'nin golüne sebep oldu. Sarıkırmızılı takım bu sezon ikinci bölgedeki oyuncuların kaptırdığı topların bedelini ağır ödedi. Aytaç Kara yüzünden St.Johnstone maçında Muslera kırmızı kart görüp penaltı yaptı. Taylan'ın hatasında Kasımpaşa, forveti Umut Bozok'la beraberliği yakaladı. Assunçao'nun Kayseri'deki hatasına Emrah Başsan cezayı kesti. Berkan, Rize'de hem kırmızı kart gördü hem penaltı yaptı. Sezon başında Gedson Fernandes ve Mohamed Elneny'nin peşinden koşan Galatasaray yüksek maliyetlere takıldı. Gedsoniçin Benfica 15 milyonEuro isterken, Elneny de3 yıllığına 10.5 milyonEuro talep etmişti. Benfica'da 3 ayda 47 dakika süre alan Gedson, sözleşmesini uzatmadığı için kadro dışı bırakıldı. Sezon sonu serbest kalacak Elneny ise Arsenal'de 48 dakika forma giyebildi. Assunçao'yu gönderme kararıalan sarı-kırmızılı yönetim, ara transferdöneminde hem Gedson hem deElneny için girişimde bulunacak.
GEDSON İLE BENFİCA BİRBİRİNE GİRDİ!
KULÜBÜ ile 1 sezon kontratı kalan Gedson'a Benfica'nın baskısı iyice artmış durumda. Portekizli oyuncuya 5 yıllık yeni sözleşme önerilirken olumlu cevap gelmemesi üzerine Benfica da gemileri yaktı ve oyuncuyu B takımınagönderdi. Ancak kulübe yakın kaynakların medyaya verdiği bilgiye göre Gedson'un gece hayatı bu kararasebep oldu. Oyuncunun Lizbon'da bir kumarhanede yakalandığı ve alkol aldığı için B takımına gönderildiği iddia edildi.
AVRUPA SONRASI TAM 8 PUAN GİTTİ
GALATASARAY, yoğun fikstürde iki kulvarı birden götüremedi. UEFA Avrupa Ligi'nde iyi giden ve grubunda lider olan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de ise zirveden 9 puan uzaklaştı. 4 haftalık periyotta Avrupa dönüşlerinde ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle tam 8 puan kaybedildi, büyük yara alındı.
105 KORNER KARAVANA!
Galatasaray, bu sezon ligde 18 gol atarken kalesinde 15 gol gördü. Aslan için ortaya çıkan en ilginç istatistik ise 12 maçta kullandığı 105 kornerden gol bulamaması oldu. Sarıkırmızılı takım Çaykur Rize ve Beşiktaş'tan ise kornerden gol yedi. Florya'da, milli arada ekstra korner ve duran top çalışması yaptırılacak.