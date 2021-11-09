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Giriş Tarihi: 9.11.2021

Pas var golcü yok

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Pas var golcü yok

Ghezzal&Pjanic ikilisi hücuma büyük katkı sağlasa da finalde gol çıkmayınca Beşiktaş zirveden 10 puan uzaklaştı. Pjanic’in 2.7, Ghezzal’ın da 2.6’lık kilit pas ortalamaları, istenen goller bir türlü gerçekleşmeyince yeterli olmadı

Beşiktaş ligde lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşerken en çok dikkat çeken sorun ise gol yollarındaki üretkenliğin az olması… Teknik direktör Sergen Yalçın, yakalanan fırsatların gole dönmesi için idmanlarda bu konuya ağırlık verirken istatistikler forvet hattındaki sorunu gözler önüne seriyor. Geçen sezon takımı zafere ulaştıran isimlerin başında gelen ve 8 gol atıp 17 kez de gol pası veren Ghezzal bu sezon ise 1 gol ve 1 asistte kaldı. Cezayirli yıldız ve Pjanic hücuma en çok katkı veren isimler olurken forvet hattı ise bu katkıyı skora yansıtamadı. Pjanic maç başına 2.7, Ghezzal ise 2.6 kilit pas ortalaması kaydederken Aboubakar sonrası gol yükünü omuzlaması beklenen Batshuayi 4 golde kalıp maç başına da 2 fırsat kaçırma ortalaması yakaladı. Bu oran Larin'de üçe çıkarken Kenan Karaman ise her maç ortalama 1 net fırsattan yararlanamadı.

MARRONE KARARI DEVRE ARASINDA
sezon 11 futbolcusunda 14 kez adale ve uyluk sakatlığı problemi yaşayan Beşiktaş'ta kondisyoner Stefano Marrone topun ağzındaydı. Yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın ile fikir alışverişinde bulundu. Yalçın da "Kondisyoner ekibiyle ilgili radikal bir karar almayı düşünmüyorum" dedi. Yalçın'ın takımla ilgili alınacak kararları devre arasında uygulamak istediği öğrenildi.

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Pas var golcü yok
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