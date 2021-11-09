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Giriş Tarihi: 9.11.2021 14:18 Son Güncelleme: 9.11.2021 14:20

28.Dönem POMEM polis alımı son gelişmeler: POMEM başvuru tarihleri belli oldu mu?

28.Dönem POMEM polis alımı son gelişmeler: POMEM başvuru tarihleri belli oldu mu?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 27.Dönem POMEM mülakat sonuçları geçtiğimiz haftalarda duyuruldu. Sınav sonucunu öğrenen adaylar bir sonraki polis alımı süreci için detayları öğrenmek istiyor. Bu kapsamda, “28.Dönem POMEM polis alımı başvuruları ne zaman yapılacak?” sorusuna da yanıt aranıyor. İşte 28.Dönem POMEM polis alımı son gelişmeler!

27.Dönem POMEM sonuçları geçtiğimiz haftalarda erişime açıldı. Polis Meslek Eğitimi merkezi 27.Dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından 28.Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihleri araştırılıyor. Bu kapsamda; "POMEM başvuru tarihleri belli oldu mu?" sorusuna yanıt aranırken 28.Dönem POMEM polis alımı son gelişmelere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

TARİH BELLİ OLDU MU?

28.Dönem POMEM başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

27. Dönem POMEM başvuruları Aralık ayında başlamıştı. 28.Dönem başvurularının önümüzdeki ay başlaması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

POMEM'DE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının yüzde 25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının yüzde 25'i ve mülakat sınavı puanının yüzde 50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

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28.Dönem POMEM polis alımı son gelişmeler: POMEM başvuru tarihleri belli oldu mu?
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