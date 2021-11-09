Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcı alımı başvuruları için bekleyiş devam ediyor. Kamu kurumunda istihdam sağlamak isteyen hakim ve savcı adayları arasından 100'ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı alımı için yapılacak. Bu noktada Hakim ve Savcı alımı sınav başvurusu ne zaman sona erecek? Adalet Bakanlığı Hakim savcı alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır soruları merak ediliyor. İşte konuya dair detaylar;
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2021 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre, Bakanlıkça yazılı sınav ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara 100'ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı alınacak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
Hakim savcı adayı olmak isteyen adaylar başvurularını, 2-10 Kasım arasında bireysel olarak internet aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak ya da diledikleri bir başvuru merkezinden yapabilecek. Posta yoluyla başvuru alınmayacak.
Sınav ücreti, bir sınava katılan adaylar için 250, iki sınava katılan adaylar için 375, üç sınava katılan adaylar için ise 500 lira olacak. Ödemeler, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "Ödemeler" alanından kredi ya da banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacak
2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı), 2021-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı-Avukat), 2021-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-İdari Yargı), 25 - 26 Aralık 2021 tarihlerinde 4 oturumda uygulanacaktır.
KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ
Sınava başvurular, 02 - 10 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-Adalet Bakanlığı Sınavları (AdliYargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.