Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcı alımı başvuruları için bekleyiş devam ediyor. Kamu kurumunda istihdam sağlamak isteyen hakim ve savcı adayları arasından 100'ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı alımı için yapılacak. Bu noktada Hakim ve Savcı alımı sınav başvurusu ne zaman sona erecek? Adalet Bakanlığı Hakim savcı alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır soruları merak ediliyor. İşte konuya dair detaylar;

HAKİM VE SAVCI ALIMI SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN SONA ERECEK?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2021 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre, Bakanlıkça yazılı sınav ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara 100'ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı alınacak.