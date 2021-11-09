Serdar Gürler ve Konyaspor’dan Stefan Kuntz’un seçimine tepki! Önce paylaştı, sonra sildi...

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde sırasıyla Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu. Aday kadroda yer alan Cengiz Ünder, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder'in yerine ise Galatasaray'ın genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz kadroya dahil edildi.
Bunun üzerine bu sezon performansıyla adından söz ettiren Konyaspor'un tecrübeli oyuncusu Serdar Gürler, Barış Alper Yılmaz'ın kadroya alınmasına tepki gösterdi.
Serdar Gürler'le birlikte Konyaspor Kulübü de, 30 yaşındaki oyuncunun kadroya dahil edilmemesine tepki gösteren göndermeli bir paylaşımda bulundu.
Konyaspor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Serdar Gürler'in bu sezonki istatistiklerine yer verilirken, "Merhaba Stefan, Seni Serdar'la tanıştırabilir miyim?" ifadelerine yer verildi.
Serdar Gürler'in paylaşımı ise şöyle:
Gürler, yaptığı paylaşımı kısa bir süre sonra sildi.
Galatasaray'ın genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz, yaz transfer döneminde TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nden transfer edilmişti. Genç oyuncu bu sezon, 10 maça çıktı ve skor katkısı yapamadı.