Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Serdar Gürler ve Konyaspor'dan Stefan Kuntz'un seçimine tepki! Önce paylaştı, sonra sildi...
Giriş Tarihi: 9.11.2021 17:42 Son Güncelleme: 9.11.2021 17:52

Serdar Gürler ve Konyaspor'dan Stefan Kuntz'un seçimine tepki! Önce paylaştı, sonra sildi...

Serdar Gürler ve Konyaspor’dan Stefan Kuntz’un seçimine tepki! Önce paylaştı, sonra sildi...

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Aday kadroda yer alan Cengiz Ünder, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Milli takımda Cengiz Ünder'in yerine Galatasaray'ın genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz dahil edildi. Bunun üzerine Konyaspor'da bu sezon performansıyla dikkat çeken Serdar Gürler'den tepki geldi.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde sırasıyla Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu. Aday kadroda yer alan Cengiz Ünder, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder'in yerine ise Galatasaray'ın genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz kadroya dahil edildi.

Bunun üzerine bu sezon performansıyla adından söz ettiren Konyaspor'un tecrübeli oyuncusu Serdar Gürler, Barış Alper Yılmaz'ın kadroya alınmasına tepki gösterdi.

Serdar Gürler'le birlikte Konyaspor Kulübü de, 30 yaşındaki oyuncunun kadroya dahil edilmemesine tepki gösteren göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Konyaspor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Serdar Gürler'in bu sezonki istatistiklerine yer verilirken, "Merhaba Stefan, Seni Serdar'la tanıştırabilir miyim?" ifadelerine yer verildi.

Serdar Gürler'in paylaşımı ise şöyle:

Gürler, yaptığı paylaşımı kısa bir süre sonra sildi.

Galatasaray'ın genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz, yaz transfer döneminde TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nden transfer edilmişti. Genç oyuncu bu sezon, 10 maça çıktı ve skor katkısı yapamadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Koronavirüse yakalanan Hakan Ural hastaneye kaldırıldı! Hakan Ural'ın son durumunu partneri Nur Tuğba Namlı açıkladı!
Murat Başoğlu'na 4 ayrı suçtan mahkeme ve ceza...
Son dakika: Vitor Pereira sonrası yeni teknik direktör eski Galatasaraylı mı olacak? Ali Koç'un kararı...
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası ne zaman çıkacak, son durum nedir, kimler faydalanacak? EYT yasası son dakika bugün!
Menderes planladı, Erdoğan gerçekleştirdi: Ilısu'da Türkiye kazandı, onlar kaybetti...
Son dakika: Vitor Pereira'nın geleceği geleceği belli oldu! Fenerbahçe'den Alex De Souza hamlesi...
SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıklandı! 8 Kasım 2021 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?
Merkez Bankası'ndan yeni hamle: O oranlar değişti! Karar Resmi Gazete'de
Ev alım-satımında yeni dönem başlıyor! Türkiye'de bir ilk olacak
Son dakika haberi | 3600 ek gösterge, asgari ücret ve EYT açıklaması: Bakan Bilgin tarih verdi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Serdar Gürler ve Konyaspor'dan Stefan Kuntz'un seçimine tepki! Önce paylaştı, sonra sildi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA