Siopis'ten Trabzon-Yunanistan benzetmesi! "Bizim gibi çok çılgın..."

Siopis, Trabzonspor taraftarlarının kendisine karşı olan ilgi ve alakasını ilk maça çıktığı andan itibaren hissettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Yanlış hatırlamıyorsam Sivasspor maçıydı. Müsabakanın 75. dakikasında oyuna girdiğimde ve topu ayağıma aldığımda tribünlerde o sıcak samimiyeti hissettim. Benim bir oyun tarzım var, elbette ki ait olduğum kulübüm için futbol oynuyorum ancak taraftarlarımız için de oynuyoruz bu oyunu. Bunu tarif etmek gerekirse 'asker gibiyim' diyebilirim. Bu şekilde oynarım ve o sebepten dolayı taraftarlar da beni çok severler. Ben de bu sevgiyi ilk andan itibaren hissettim ve bununla birlikte kulübümüz için en iyisini vermeye çalışıyorum."

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının galibiyetinin ardından stadyumdaki atmosferinin harika olduğuna işaret eden Siopis, "Salgın kısıtlamaları olmasaydı tamamen dolu bir statta taraftarlarımızla birlikte oynayacaktık. Ancak yine de yarı dolulukta bile muhteşem bir atmosfer vardı. Galibiyetten sonra zaten hep birlikte dans ettik. Ben kolbastıyı izlemiştim. YouTube'da 2010-2011'den bir video var. Bir final maçı sonrası sanırım, Ceyhun orada oynuyordu. Hatta 61 bin kişi vardı stadyumda. Onu izlemiştim harikaydı ve onu şimdi ben yaşadım. Çok güzeldi." değerlendirmesinde bulundu.