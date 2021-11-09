Sola ‘Uğur’lu gelecek!

Trabzonspor devre arasında Sivas’ın sol beki için masaya oturacak
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, devre arasında sol beke takviye istedi. Bordo-mavililerin listesinin başında ise Sivasspor'dan Uğur Çiftçi var. Kulübü ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncu için Yiğido'nun kapısını çalacak olan yönetim oyuncunun ayrılığına sıcak bakılırsa bonservis pazarlığına oturacak. Uğur Çiftçi'den olumlu dönüş alınamazsa, B planıise Luca Pellegrini olacak. Roma'dan yetişen ve şu anda bonservisi Juventus'ta olan 22 yaşındaki oyuncu Torino ekibinde 3 maçta sadece 11 dakika forma giyebildi. Sezon başında da Pellegrini için nabız yoklanmış ancak oyuncu gelmeye sıcak bakmamıştı. Bu kez İtalyan oyuncu da yelkenlerisuya indirirken devre arasında görüşmelerhız kazanacak.