Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sola ‘Uğur’lu gelecek!
Giriş Tarihi: 9.11.2021

Sola ‘Uğur’lu gelecek!

YUNUS EMRE SEL
Sola ‘Uğur’lu gelecek!

Trabzonspor devre arasında Sivas’ın sol beki için masaya oturacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, devre arasında sol beke takviye istedi. Bordo-mavililerin listesinin başında ise Sivasspor'dan Uğur Çiftçi var. Kulübü ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncu için Yiğido'nun kapısını çalacak olan yönetim oyuncunun ayrılığına sıcak bakılırsa bonservis pazarlığına oturacak. Uğur Çiftçi'den olumlu dönüş alınamazsa, B planı ise Luca Pellegrini olacak. Roma'dan yetişen ve şu anda bonservisi Juventus'ta olan 22 yaşındaki oyuncu Torino ekibinde 3 maçta sadece 11 dakika forma giyebildi. Sezon başında da Pellegrini için nabız yoklanmış ancak oyuncu gelmeye sıcak bakmamıştı. Bu kez İtalyan oyuncu da yelkenleri suya indirirken devre arasında görüşmeler hız kazanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Koronavirüse yakalanan Hakan Ural hastaneye kaldırıldı! Hakan Ural'ın son durumunu partneri Nur Tuğba Namlı açıkladı!
Murat Başoğlu'na 4 ayrı suçtan mahkeme ve ceza...
Son dakika: Vitor Pereira sonrası yeni teknik direktör eski Galatasaraylı mı olacak? Ali Koç'un kararı...
Menderes planladı, Erdoğan gerçekleştirdi: Ilısu'da Türkiye kazandı, onlar kaybetti...
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası ne zaman çıkacak, son durum nedir, kimler faydalanacak? EYT yasası son dakika bugün!
Son dakika: Vitor Pereira'nın geleceği geleceği belli oldu! Fenerbahçe'den Alex De Souza hamlesi...
SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıklandı! 8 Kasım 2021 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?
Merkez Bankası'ndan yeni hamle: O oranlar değişti! Karar Resmi Gazete'de
Ev alım-satımında yeni dönem başlıyor! Türkiye'de bir ilk olacak
14 yaşındaki kızını vurması için kadın tetikçi kiralamış!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sola ‘Uğur’lu gelecek!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA