Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye Farioli cevabı! Pereira'nın yerine mi geçecek?
Giriş Tarihi: 9.11.2021 16:00 Son Güncelleme: 9.11.2021 16:02

Son dakika: Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye Farioli cevabı! Pereira'nın yerine mi geçecek?

Son dakika: Fatih Karagümrük’ten Fenerbahçe’ye Farioli cevabı! Pereira’nın yerine mi geçecek?

Son dakika...Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 yenilgi 1 beraberlik alan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetimin Portekizli hocayla yolları ayırabileceği iddia edilirken, Pereira'nın yerine gelecek isimler de konuşulmaya başlandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fatih Karagümrük'ün genç hocası Farioli'yi istediği belirtilirken, İstanbul temsilcisinin Başkanı Süleyman Hurma, çıkan haberlere cevap verdi.

Son dakika...Süper Lig'in 12 haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor'a yenildikten sonra Kadıköy'de ağırladığı Kayserispor karşısında 1 puanı son dakikada kurtaran sarı-lacivertlilerde Pereira'nın gönderilebileceği iddia ediliyor. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler ve detaylar...

Lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın koltuğu sallanıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar deneyimli teknik adamın gönderilmesini isterken yönetimden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Milli ara sonrası deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Kanarya'nın derbiye Pereira yönetiminde çıkıp çıkmayacağı soru işareti.

Şampiyonluk yarışında dezavantajlı durumda olan Fenerbahçe'de derbi son derece önemli durumda.

Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda Pereira ile yolların ayrılabileceği ifade edilirken, Portekizlinin yerine gelebilecek adaylar da konuşuluyor.

İTALYAN GAZETECİDEN FLAŞ İDDİA!

Pereira sonrası sarı-lacivertli takımın başına geçebileceği iddia edilen isimlerin başında Fatih Karagümrük'ün genç hocası Farioli.

İtalyan gazeteci Di Marzio, Ali Koç'un Farioli ile görüşeceğini iddia etmişti.

KARAGÜMRÜK CEPHESİNDEN CEVAP GELDİ!

32 yaşındaki hocanın transferine ilişkin Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan cevap geldi.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma A Spor'a yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin hocamızla ilgilendiği haberleri asılsızdır. Bize ya da hocamıza herhangi bir teklif gelmedi." ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki teknik direktör Francesco Farioli, Karagümrük'ün başında 22 maça çıktı. Maç başına 1.58 puan ortalaması yakalayan Farioli, son olarak Galatasaray karşısında mağlup olmamıştı.

Daha önce Benevento ve Sassulo'da kaleci antrenörü olarak görev yapan Farioli, Alanyaspor'da da görev almıştı.

30 Haziran 2023'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Farioli için Fenerbahçe henüz resmi teklif yapmadı.

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Son dakika: Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye Farioli cevabı! Pereira'nın yerine mi geçecek?
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