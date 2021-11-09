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Giriş Tarihi: 9.11.2021 12:12

Son dakika: Fenerbahçe'den devre arası transfer hamlesi! Eski Galatasaraylı ile anlaşma yakın...

Son dakika: Fenerbahçe’den devre arası transfer hamlesi! Eski Galatasaraylı ile anlaşma yakın...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, devre arasında yeni bir kaleci transferi yapmak istiyor. Altay Bayındır'ın Konyaspor maçında yaşadığı sakatlığın uzun sürecek olması, Berke Özer'in Kayserispor maçında umut vermemesi sarı lacivertlileri tecrübeli bir kaleci transferi yapmaya itti. Gündeme gelen ilk isim ise eski Galatasaraylı kaleci. İşte son dakika Fenerbahçe haberleri...

Fenerbahçe'den transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerin Konya'da 2-1 mağlup olduğu maçta omzundan sakatlanan ve yaklaşık dört ay sahalardan uzak kalacak Altay Bayındır, hem Galatasaray derbisini hem de Beşiktaş derbisini kaçıracak. Berke Özer'in performansından da memnun kalınmadı.

ESKİ GALATASARAYLI SİNAN BOLAT İLK HEDEF!

Akşam Gazetesi'nin haberine göre kadrosuna tecrübeli bir kaleci katmak isteyen Fenerbahçe, milli takımda da forma giyen Sinan Bolat'ın peşine düştü.

Stefan Kuntz'un göreve gelmesinden sonra milli takım aday kadrosunun vazgeçilmezlerinden olan Sinan Bolat, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyor.

Fenerbahçe, Sinan Bolat'ın kulübü Gent ile devre arasında görüşecek. Sinan Bolat'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Sarı lacivertliler bu transfer için bonservis ödemek istemiyor.

12 kez A milli takım formasını giyen Sinan Bolat, kariyerine Genk altyaısında başlamıştı. Standart Liege takımıyla adını Avrupa'ya duyuran Sinan Bolat, Şampiyonlar Ligi'nde de gol atma başarısı göstermişti.

Sinan Bolat, Standart Liege'den Porto'ya transfer olduktan sonrada kendisini gösteremedi. Galatasaray, Kayserispor, Brügge formaları giyen Sinan, Royal Antwerp ile yeniden doğdu.

Milli eldiven Sinan Bolat, son olarak 2020'e Gent takımına transfer olmuştu.

Başkan Ali Koç, teknik direktör Vitor Pereira ile yolları ayırmayı düşünüyor. Milli aranın ardından Galatasaray derbisinin sonucuna göre teknik direktör konusunda hamle yapılacak.

BAŞKAN ALİ KOÇ'TAN ALEX HAMLESİ!

Fenerbahçe Başkanı Alex de Souza, sürpriz bir hamle yaparak sarı lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza ile görüştü. Ülkesi Brezilya'da Sao Paulo'nun B takımını çalıştıran Alex'e şimdilik resmi teklif yapılmadı.

Takım ve yönetim içindne ciddi muhalafete rağmen Galatasaray derbisine Vitor Pereira ile çıkılacak. Galatasaray maçı Pereira'nın son şansı olacak.

32 yaşındaki teknik direktör Francesco Farioli, Karagümrük'ün başında 22 maça çıktı. Maç başına 1.58 puan ortalaması yakalayan Farioli, son olarak Galatasaray karşısında mağlup olmamıştı.

Daha önce Benevento ve Sassulo'da kaleci antrenörü olarak görev yapan Farioli, Alanyaspor'da da görev almıştı.

30 Haziran 2023'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Farioli için Fenerbahçe henüz resmi teklif yapmadı.

İtalyan teknik adam Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alıyor.

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Son dakika: Fenerbahçe'den devre arası transfer hamlesi! Eski Galatasaraylı ile anlaşma yakın...
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