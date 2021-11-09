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Giriş Tarihi: 9.11.2021 07:03 Son Güncelleme: 9.11.2021 07:04

Son dakika: Vitor Pereira'nın geleceği geleceği belli oldu! Fenerbahçe'den Alex De Souza hamlesi...

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Vitor Pereira’nın geleceği geleceği belli oldu! Fenerbahçe’den Alex De Souza hamlesi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’in 12. haftasında Kayserispor’la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe’de, üst üste alınan kötü sonuçlardan sonra başta Vitor Pereira ve Ali Koç olmak üzere yönetim ve teknik ekip eleştirilerin hedefi haline geldi. Yönetim, Portekizli teknik adamın gönderilmesini istemiş ve toplantı yapılmıştı. Toplantının detayları belli oldu. Ayrıca Fenerbahçe’de bomba etkisi yaratacak bir gelişme yaşandı. Başkan Ali Koç ile Fenerbahçe efsanesi Alex arasında bir görüşme yapıldı. İşte o gelişmenin detayları…

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçlar sonrası Vitor Pereira'nın koltuğu sallanmaya başladı. Son 4 lig maçında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik Fenerbahçe'de taraftarlar Kayserispor maçında "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

PEREİRA'NIN GELECEĞİ İÇİN TOPLANTI YAPILDI

Maçın ardından Fenerbahçe yönetimi ve Ali Koç, Vitor Pereira'nın geleceği hakkında karar almak adına toplantı yaptı. Toplantıda nelerin konuşulduğu ve Vitor Pereira'nın gönderilmesi halinde takımın başına kimin getirileceği merak ediliyor.

VİTOR PEREİRA İÇİN YÖNETİM UZLAŞAMADI

Taraftarın ve camianın istemediği Portekizli teknik adam Vitor Pereira için yönetim bir karara varamadı. Başkan Ali Koç, takım ve yönetim içinden ciddi muhalefete rağmen tecrübeli çalıştırıcı ile devam kararı aldı. Ancak G.Saray derbisi 53 yaşındaki hocanın son şansı olacak.

TARAFTAR 'YÖNETİM İSTİFA' TEZAHÜRATLARI YAPTI

Fenerbahçe'de üst üste alınan üç lig mağlubiyetinin ardından son saniye golüyle gelen Kayserispor beraberliği ortalığı yangın yerine çevirdi. Tribünler, 'Yönetim istifa... Ali Koç istifa' sesleriyle inlerken, bir kısım taraftar ise hem yönetim hem Vitor Pereira'nın aynı anda ayrılması yönünde tezahüratta bulundu.

YÖNETİMDEKİ BAZI İSİMLER 'HEMEN GÖNDERELİM' GÖRÜŞÜNÜ ORTAYA ATTI

Tüm bu gelişmelerin ardından gözler Fenerbahçe yönetimine çevrildi. Başkan Ali Koç'un etrafındaki isimlerin önemli bir bölümü 'Hazır milli ara gelmişken Pereira'yı hemen gönderelim' görüşünü ortaya attı.

Sezon başından bu yana Portekizli teknik adamın oynattığı futboldan memnun olmayan yöneticilerin bu isteği sonrası Ali Koç'un alacağı karar merakla bekleniyordu.

'DERBİYE KADAR HOCA BULAMAYIZ'

Başkanın, "Derbiye kadar hoca bulamayız" dediği öğrenildi. Bu karar şaşkınlıkla karşılandı ancak kulislerde "Galatasaray maçı son bir şans. Derbide kayıp olursa Pereira'nın görevde kalma ihtimali sıfır" yorumları yapılıyor.

12. HAFTADA YOL AYRIMINA GELİNDİ

Fenerbahçe'deki ilk döneminde 2015-16 sezonunu 2. bitirip, ikinci sezona başlayamadan ağustos ayında gönderilen Portekizli, şimdilerde 12. hafta sonunda yol ayrımına geldi.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

'Yarım kalan hikâyeyi tamamlamaya geldim' diyerek 2 Temmuz'da imzayı atan Pereira, 18 resmi maça çıktı. Süper Lig'de 12 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20 puan topladı. UEFA Avrupa Ligi'nde 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı ve 5 puan aldı. Avrupa Ligi elemelerinde ise 2 maçı da kazandı.

FENERBAHÇE'DE BOMBA ETKİSİ YARATACAK GELİŞME: ALEX İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Pereira yolun sonuna gelirken, alternatif arayışları başladı. Başkan Ali Koç'un bazı temaslarda bulunduğu en dikkat çeken ismin sarı-lacivertlilerin efsane kaptanı Alex de Souza olduğu belirtildi.

ALEX'E GELECEK PLANLARI SORULDU

Başkan'ın zaman zaman iletişim kurduğu Alex'le yaptığı son görüşmede teknik direktörlük kariyeri ve gelecek planlarını sorduğu öğrenildi.

ŞU AN İÇİN RESMİ BİR TEKLİF YAPILMADI

Ülkesi Brezilya'nın Sao Paulo B Takımı'nda hocalık görevini sürdüren 44 yaşındaki Alex'e şu an için resmi bir teklif yapılmadı.

Pereira'nın görevden alınması halinde ise ilk aday olacağı ifade ediliyor. 2004- 2012 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Alex, 241 lig maçında 136 gol, 109 asistlik performans sergilemiş ve Kadıköy Yoğurtçu Parkı'na taraftarların girişimiyle heykeli dikilmişti.

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Son dakika: Vitor Pereira'nın geleceği geleceği belli oldu! Fenerbahçe'den Alex De Souza hamlesi...
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