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Giriş Tarihi: 9.11.2021

Takım ruhunu geri kazandık

Takım ruhunu geri kazandık

A Milli Takım’daki bu iki eksiğin üstüne çok çalıştıklarını söyleyen Alman çalıştırıcı, “Ve Letonya maçında da bunun karşılığını aldık. Sıra bu galibiyetin üstüne bir şeyler inşa etmeye geldi” dedi

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağımız maçlar öncesi TRT Spor'a değerlendirmelerde bulundu. Göreve geldiğinde kendince analizler yaptığını ve sonuçlar çıkarttığını söyleyen Kuntz, "Öz güven ve mental güç yüksek değilmiş. Özgüven sıkıntısı yaşıyorsanız, takımdan destek alırsınız. Takım ruhu üzerine çok çalıştık. Letonya maçında bunun sonucunu aldık. Şimdi o galibiyetin üzerine bir şeyler inşa etmeliyiz" dedi. Tüm konsantrasyonlarının Cebelitarık maçı üstüne olacağını da vurgulayan Kuntz TRT Spor'a "Öncelikle Cebelitarık maçını kazanmalıyız. İkincisi ne kadar gol atabiliyorsak, onu atmalıyız. Atacağımız her gol rakiplerin üstünde baskı oluşturacaktır" diye konuştu.

YABANCI KURALI İÇİN MESAJ!
Kuntz'tan diğer satırbaşları ise şöyle:
YABANCI sınırı konusu gündeme getirilirken genç oyuncu gelişiminin hedeflendiğine inanıyorum. Yalnızca yabancı kuralını değiştirerek hedefe ulaşamazsınız. Uzmanlar bir araya gelmeli ve ortak bir noktada buluşulmalı.
MILAN-Inter maçında 2. penaltıyı da Hakan atmalıydı. O zaman Inter kazanabilirdi...
LIDER oyuncu herkese lazım. Burak'ı tipik bir lider olarak gösterebiliriz. Başka liderlerimiz de var takımımızda. Hakan yüksek sesle duyurmasa da saha içinde varlığıyla bunu hissettirir. Çağlar konuşmasıyla bunu sağlar.
ALT LIGLER bizim için önemli. Ben Almanya Ümit Milli Takımı'nı çalıştırırken oyuncularımın çoğu Bundesliga 2'den geliyordu. Özellikle akademisi olan kulüplere ziyaret yapmayı düşünüyorum.

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Takım ruhunu geri kazandık
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