Taraftar haklı Süt Kupası bile yok!

Sabah Spor yazarları, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin puan kaybettiği, Trabzonspor’un ise doludizgin yoluna devam ettiği haftayı değerlendirdi
AHMET ÇAKAR
Fenerbahçeli taraftarlar yönetime tepki göstermekte haklı. 4 sene geçmiş tık yok. Gitmiş-gelmiş 8 teknik direktör, sarf edilmiş milyonlarca Euro var.
GÜRCAN BİLGİÇ
Pereira kolay yönetilecek bir karakter değil. Başkan Koç bir hamle yapmazsa, nisan ayında Portekizli hocasıyla birlikte Fenerbahçe hayatını bitirir.
SORU: F.Bahçe taraftarı kötüsonuçlardan sonra isyan bayrağını açtı.Kazan kaynıyor. Kadıköy'de Ali Koç'aprotestolar vardı. Taraftar isyanında nekadar haklı? Pereira gönderilmeli mi?
AHMET ÇAKAR: Taraftar haklı. 4 senegeçmiş tık yok. Başkan Ali Koç ile 'süt kupası'yok. Gitmiş-gelmiş 8 teknik direktör,sarf edilmiş milyonlarca Euro var.Ali Koç'un en büyük hatası,F.Bahçe'yi Koç Holding'inbir şirketi gibi yönetmesi.Bir şirkette bir CEO'ya hedeflerinisorarsın, 'Yıl sonundabana şu kadar kâr getir'dersin, kenara çekilirsin. Amafutbolda bu iş böyle gitmez.Koç'un yaptığı tek şey maalesefbazı sosyal medya gruplarına finansörolmak, buradan medet ummak!Pereira, F.Bahçe'nin 15. tercihiydi. Maaleseftutmadı. Pereira kovulmalı. Artık Ali Koç'unda F.Bahçe'nin de dayanacak gücü yok. GÜRCAN BİLGİÇ: Ali Koçkararlarını hep taraftarla birliktealdı. Aykut Kocamanile devam etmezken, ErsunYanal'ı getirirken de gönderirkende bu hassaslıkile hareket etti.Pereira'yı getirmesigeçmişten hiçders almadığınıda gösterdibana. Pereirayetersizliğibir kenara,kolayyönetilecekbirkarakter de değildi. Eğerbir hamle yapmazsa, nisanayında Portekizli hocasıylabirlikte F.Bahçe hayatınıbitirir. F.Bahçe kadrosu şampiyonluk içinyeterli ve güçlüyken, bunu kullanamayan biryönetimle olmaz. Taraftar önce "vardırbir bildiği" diyor, hocaya destek veriyordu,şimdi "Ali Koç istifa" diye bağırıyor.Yönetici duygularla değil, doğrularlakarar vermeli. Şimdi göreceğiz Ali Koç vearkadaşlarını…
BÜLENT TİMURLENK: Pereira iyi mücadele ettiklerini söylüyor, o zaman sahaya sürdüğü oyuncuların kalitesine bakarsınız. Antwerpmaçının en iyilerindenSosa, Kayserimaçında oyuna bile girmedi. Evet, direkten dönen 4 top var ama oyunu ilk yarıda İrfan Can dışında forse eden tek bir oyuncu bile yoktu. Nazım ve Ferdi'nin dörtlünün kanatlarında hücuma verdikleri destek buysa F.Bahçe, önceki gün yaptığı gibi ilk kez döndüğü 4'lü savunmayı devam ettirmeli. Pereira'nın dizilişi kadar Pereira geldikten sonra gidenlere ve gelen oyunculara iyi bakın. Altay'ın çok aranacağının ortaya çıktığı bir maçın ardından F.Bahçe için G.Saray derbisi neredeyse bir sezon finali önemi taşıyor.
PEREIRA DIK KAFALI!
LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe camiası ve taraftarları hiç bu kadar uzun bir süreyi şampiyon olmadan geçirmemişti. Ali Koç'un 3 yıllık başarısızlığından sonra 'Şampiyon olacağız' demesine rağmen Fenerbahçe'nin tribünleri mutlu edecek bir oyun ortaya koymaması, camianın haklı öfkesine neden oluyor. Pereira, dikkafalı ve inatçı bir teknikadam. 'Ölürüm de sistemimden vazgeçmem' diyor. Portekizli hocanın en büyük defosu, yıldız oyuncuları sevmemesidir. Mesut-Pelkas ikilisine karşı aldığı tavır yıldızlara olan takıntısının bir göstergesidir. Ali Koç yönetimi, Galatasaray maçınıoynadıktan sonra çıkacak sonucagöre Pereira'yı masaya yatırır.
ALİ GÜLTİKEN: Fenerbahçe'nin sorunu bu sezonla alakalı değil. Ali Koç ve yönetiminin 4 yıldır üst üste getirdiği noktaya büyük tepki var. Yapılan her hamle bir diğeriniaratır oldu. Özellikle bu sene gelinen nokta artık güveni sıfırlamış görünüyor. Ortada ciddi bir oyun sistemi sorunuvar. Değerli oyuncuları iş yapmaz hale getirdi. Pereira'nın da kredisinin sonuna geldiğini görüyoruz. Hoca sistemi değiştirir mi,değiştirse bile bu takımınoyuncuları tekrarbir geri dönüş yaparmı, bu da soru işareti. Güçlü krizleri aşabilmeniz için sağlam, ne oynadığını bilen bir takımınız olmalı. Mevcut tabloda krizin çözümü de kolay görünmüyor.
DİĞER BAŞARISIZ İSİMLER DE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPSIN!
SORU: Halis ÖzkahyaGaziantep-Kasımpaşa maçındayaptığı hata nedeniyle istifasınıvererek hakemliği bıraktı.Sorumlu olarak faturayı ödedi.Bir yandan da hakemler tartışılmayadevam ediyor. Bu olayiçin yorumunuz nedir?
BÜLENT TİMURLENK: Saha içinde3, VAR odasında 2 yardımcısı varkenbir orta hakem akıl tutulması yaşadığındabu 5 kişiden birinin müdahil olmasını beklersiniz.Halis Özkahya kötü maçlar yönetmişolabilir ama erken bitirdiği maç tabeladakopmuş bir karşılaşmaydı, aksini düşünmekbile istemiyorum. Aldığı karar hayırlıolsun. Ancak bu oyun futbolcular içinbir takım oyunu ise hakemler için de birtakım oyunu. Halis Özkahya yanarken yangınısöndürmeyen yardımcılarına hakemlikhayatında başarılar.
LEVENT TÜZEMEN: Bir söz vardır,'Alma mazlumun ahını çıkaraheste aheste.. 'diye. Galatasaray-Konya maçında Skubic'in olmayanpenaltısı konusundaHüseyin Göçek'e gördüğünşey doğrudur diyerekhaksız penaltıya hükmedenÖzkahya'nın bileti o dönemdeYusuf Namoğlu tarafından kesilmişti.O Halis Özkahya, yönettiğiçok maçta başarısız olmasınarağmen korundu ve kollandıama Gaziantep'te öyle bir hata yaptı ki artık ger-iye dönme şansı yoktu. Ben bunu bir duruş olarakgörmüyorum, Allah'ın adaleti olarak bakıyorum.
ALİ GÜLTİKEN: Özkahya istifa etti ve bir örneksergiledi. Aslında bunun herkese örnek olmasıen büyük temennimiz. Futbolunbütün paydaşlarının kendi üzerinedüşen sorumluluğu almasıen büyük rüyamız. Hakemlerüzerinden bitmeyen ve konuyuyalnızca bu noktada tartıştırmayaçalışan futbolun diğer başarısızaktörlerinin Halis Özkahya'danders almalarını ümit ediyoruz.
AHMET ÇAKAR: Yemişim oduruşu! Neymiş efendim; 'iş kötüyesarmış, hakaretle ve küfürle bu iş gitmezmiş'.Ya Halis bırak bu işleri…Ben, Erman Hoca, sahada düdük çalarken sendünyada yoktun. Ne anamız kaldı ne avradımız.Gittin Gaziantep'te işin içine ettin, ondan sonrada hakemliği bırakmak zorunda kaldın. Küfürhep vardı, hep de var olacak. Benim adıma şark-ılar bestelendi, gıkımız çıkmadı. Hafızanın alamayacağıbir hata sonrasında hakemliği bırakmakzorunda kaldın. Aklın sıra bu işleri küfürlere yordun.Sana Gaziantep'te ne küfür edildi ki maçı5 dakika erken bitirdin! Millet soyunma odasınagirip tuvaletini yaptı, sonra tekrar sahaya çıkardın?
GÜRCAN BİLGİÇ: Özkahya hep tartışılanyönetimlerin sahibiydi. Son durumda artıkgüven endeksi de sıfırlandı. Hakemlerinsahada yanlış karar da olsa, gördüklerini çaldıklarıanda tepki almadıklarını artık rahatlıkla görüyoruz.Onları hedef alan yorumlar, bugüne kadarhakemler üzerinde baskı kurarak sonuç arayanlardangeliyor. İki haftadır en objektif yönetimlerigördüğümüzü de söylemeliyim.
ÖMÜR, TRABZONSPOR'UN EN BÜYÜK TRANSFERİ OLDU
SORU: 12. haftayı geride bıraktık. Beşiktaş,G.Saray ve F.Bahçe puan kaybetti. Trabzonsporise yoluna devam ediyor. Bu ara kapanır mı?Trabzonspor'u ne kadar avantajlı görüyorsunuz?
GÜRCAN BİLGİÇ: Ligin kırılma maçını kazandılar.Doğru bir strateji kurup, seyirci baskısınıkontrol edip, son saniyelerde attılar golleri de.Fikstür olarak da rahatladılar. Beşiktaş veGalatasaray'ın daha Fenerbahçe ile maçlarıvar. Yani; birileri yine puan kaybedecek.Avcı doğru bir oyun getirdi. Defansif olarakzaafları olsa da kritik oyuncuları ile çözümbuluyorlar. En önemlisi, Abdülkadir Ömür de artıkgruba katıldı. Sezonun en büyük transferi de yapıldı.
BÜLENT TİMURLENK: Trabzonspor, İstanbul'un3 büyüğüyle maçlarını bitirdi, 7 puan aldı. Yakaladığı 5maçlık galibiyet serisini yapabilen yok. Bir takımın Trabzon'uyakalayabilmesi için en az 6-7 maçlık galibiyet serisi yakalamasıgerek. Ama 3 İstanbullunun da böyle bir oyunistikrarı yok. Ligin ilk 3 sırasına bakarsanız, ligin tartışmasızen formda ve takımlarına imza atmış üç teknikadam görürüsünüz; Avcı, Erdoğan ve Palut.Bunlara Bülent Korkmaz ve Başakşehir ile4'te 4 yapan Emre Belözoğlu'nu da ekleyin.Trabzon'un yarıştığı üç takımın da iyiyönetilmediği ortada. Avcı, en az üç maçhata yapabilecek puan farkını yakaladı.Daha 26 hafta var ama Avcı'nıntakımı getirdiği yere bakarsakarkada kalanların çok çalışması gerekiyor.
LEVENT TÜZEMEN: 3 puanlı ligde bu köprülerinaltından daha çok sular akar. Trabzonspor'un farkıaçmasına 3 büyük takımın Avrupa-lig kulvarını birliktegötürürken yaşadıkları zaafların neden olduğunusöyleyebilirim. Sezonun ilk yarısına kadarTrabzonspor, haftada bir maç oynamanınavantajını yaşayacaktır. Ancak kadronun yeterliolmaması Avcı'nın en büyük sıkıntısıdır.
ALİ GÜLTEKİN: Trabzonspor büyük bir başarıortaya koydu. Puan farkından ziyade çok büyükpsikolojik üstünlüğü de var. Rakiplerinin bunukapatabilmesi kolay değil. Ayrıca Trabzonspor,Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yenerken, G.Saray'a mağlupolmadı. Yani 'Rakibimi yenerim, bu farkı kapatırım'konusu da ilk yarıda ortadan kalktı.
AHMET ÇAKAR: Bence Trabzonspor içinbu sene o sene. Kolay değil, F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaşve Konya ile oynayacaksın. Geride mütevazı takımlarrakibin olacak. G.Saray, Beşiktaş veF.Bahçe'ye baktığımızda hiçbirisiTrabzonspor kadar ışık vermiyor.Peki Trabzonspor'un kadrove oyun kalitesi rakiplerinden üstünmü? Tabii ki hayır. Fakat argodabir deyim vardır: "Hatice'ye bakmaneticeye bak." Trabzon, 12 haftadanamağlup lider ve en ciddi rakiplerininbir kısmını da yenmiş durumda.