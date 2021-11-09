Trabzonsporlu yıldıza büyük övgü! ’Yılın en büyük transferi oldu’

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanında kazanarak rakipleriyle olan puan farkını açmaya devam etti. Lider durumda olan Abdullah Avcı'nın öğrencileri en yakın rakibinin 7 puan önünde yer alıyor. Ezeli rakiplerinden Galatasaray'a 9, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ise 10 puan fark atan Karadeniz temsilcisi, büyük avantaj elde etti.
Sabah Gazetesi'nin usta kalemleri; Gürcan Bilgiç, Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen, Ali Gültekin ve Ahmet Çakar, bordo-mavililerin performansını yorumlarken, Abdülkadir Ömür'ün ise adeta yeni transfer gibi katkı verdiğini ifade ettiler.
12. haftayı geride bıraktık. Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe puan kaybetti. Trabzonspor ise yoluna devam ediyor. Bu ara kapanır mı? Trabzonspor'u ne kadar avantajlı görüyorsunuz?
GÜRCAN BİLGİÇ: Ligin kırılma maçını kazandılar. Doğru bir strateji kurup, seyirci baskısını kontrol edip, son saniyelerde attılar golleri de. Fikstür olarak da rahatladılar. Beşiktaş ve Galatasaray'ın daha Fenerbahçe ile maçları var.
Yani; birileri yine puan kaybedecek. Avcı doğru bir oyun getirdi. Defansif olarak zaafları olsa da kritik oyuncuları ile çözüm buluyorlar. En önemlisi, Abdülkadir Ömür de artık gruba katıldı. Sezonun en büyük transferi de yapıldı.
BÜLENT TİMURLENK: Trabzonspor, İstanbul'un 3 büyüğüyle maçlarını bitirdi, 7 puan aldı. Yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisini yapabilen yok. Bir takımın Trabzon'u yakalayabilmesi için en az 6-7 maçlık galibiyet serisi yakalaması gerek. Ama 3 İstanbullunun da böyle bir oyun istikrarı yok.
Ligin ilk 3 sırasına bakarsanız, ligin tartışmasız en formda ve takımlarına imza atmış üç teknik adam görürüsünüz; Avcı, Erdoğan ve Palut. Bunlara Bülent Korkmaz ve Başakşehir ile 4'te 4 yapan Emre Belözoğlu'nu da ekleyin.
Trabzon'un yarıştığı üç takımın da iyi yönetilmediği ortada. Avcı, en az üç maç hata yapabilecek puan farkını yakaladı. Daha 26 hafta var ama Avcı'nın takımı getirdiği yere bakarsak arkada kalanların çok çalışması gerekiyor.
LEVENT TÜZEMEN: 3 puanlı ligde bu köprülerin altından daha çok sular akar. Trabzonspor'un farkı açmasına 3 büyük takımın Avrupa-lig kulvarını birlikte götürürken yaşadıkları zaafların neden olduğunu söyleyebilirim. Sezonun ilk yarısına kadar Trabzonspor, haftada bir maç oynamanın avantajını yaşayacaktır. Ancak kadronun yeterli olmaması Avcı'nın en büyük sıkıntısıdır.
ALİ GÜLTEKİN: Trabzonspor büyük bir başarı ortaya koydu. Puan farkından ziyade çok büyük psikolojik üstünlüğü de var. Rakiplerinin bunu kapatabilmesi kolay değil. Ayrıca Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yenerken, G.Saray'a mağlup olmadı. Yani 'Rakibimi yenerim, bu farkı kapatırım' konusu da ilk yarıda ortadan kalktı.
AHMET ÇAKAR: Bence Trabzonspor için bu sene o sene. Kolay değil, F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş ve Konya ile oynayacaksın. Geride mütevazı takımlar rakibin olacak. G.Saray, Beşiktaş ve F.Bahçe'ye baktığımızda hiçbirisi Trabzonspor kadar ışık vermiyor.
Peki Trabzonspor'un kadro ve oyun kalitesi rakiplerinden üstün mü? Tabii ki hayır. Fakat argoda bir deyim vardır: "Hatice'ye bakma neticeye bak." Trabzon, 12 haftada namağlup lider ve en ciddi rakiplerinin bir kısmını da yenmiş durumda.