Trabzonsporlu yıldıza büyük övgü! ’Yılın en büyük transferi oldu’

Sabah Gazetesi'nin usta kalemleri; Gürcan Bilgiç, Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen, Ali Gültekin ve Ahmet Çakar, bordo-mavililerin performansını yorumlarken, Abdülkadir Ömür'ün ise adeta yeni transfer gibi katkı verdiğini ifade ettiler.

12. haftayı geride bıraktık. Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe puan kaybetti. Trabzonspor ise yoluna devam ediyor. Bu ara kapanır mı? Trabzonspor'u ne kadar avantajlı görüyorsunuz?

GÜRCAN BİLGİÇ: Ligin kırılma maçını kazandılar. Doğru bir strateji kurup, seyirci baskısını kontrol edip, son saniyelerde attılar golleri de. Fikstür olarak da rahatladılar. Beşiktaş ve Galatasaray'ın daha Fenerbahçe ile maçları var.