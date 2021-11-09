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Giriş Tarihi: 9.11.2021 09:16 Son Güncelleme: 9.11.2021 09:29

Trabzonspor'un gündemi Uğur Çiftçi! Abdullah Avcı istedi yönetim harekete geçti

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’un gündemi Uğur Çiftçi! Abdullah Avcı istedi yönetim harekete geçti

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda yenen Trabzonspor, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. İkinci sırada yer alan Hatayspor'a 7 puan fark atan bordo-mavililer, ezeli rakipleri içinden en yakın takipçisi olan Galatasaray'ın ise 9 puan önünde. Karadeniz ekibi bir yandan da transfere odaklandı. Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda sol bek için çalışmalar sürüyor. Listenin ilk sırasında ise Uğur Çiftçi var.

Süper Lig'de müthiş bir grafik çizen Trabzonspor, Beşiktaş'ı da deplasmanda yenerek çıkışını sürdürdü. Bordo-mavililer ligin zirvesini tek başına domine ederken, en yakın rakibine 7 puan fark attı. Karadeniz temsilcisinde bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sol beke takviye için yoğun mesai harcayan Trabzonspor, Uğur Çiftçi'yi gündemine aldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, devre arasında sol beke takviye istedi. Bordo-mavililerin listesinin başında ise Sivasspor'dan Uğur Çiftçi var.

Kulübü ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncu için Yiğido'nun kapısını çalacak olan yönetim oyuncunun ayrılığına sıcak bakılırsa bonservis pazarlığına oturacak.

Uğur Çiftçi'den olumlu dönüş alınamazsa, B planı ise Luca Pellegrini olacak.

Roma'dan yetişen ve şu anda bonservisi Juventus'ta olan 22 yaşındaki oyuncu Torino ekibinde 3 maçta sadece 11 dakika forma giyebildi.

Sezon başında da Pellegrini için nabız yoklanmış ancak oyuncu gelmeye sıcak bakmamıştı.

Bu kez İtalyan oyuncu da yelkenleri suya indirirken devre arasında görüşmeler hız kazanacak.

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Trabzonspor'un gündemi Uğur Çiftçi! Abdullah Avcı istedi yönetim harekete geçti
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