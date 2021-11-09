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Giriş Tarihi: 9.11.2021

Vitor Pereira için uzlaşamadılar!

VOLKAN DEMİR
Vitor Pereira için uzlaşamadılar!

Başkan Ali Koç, takım ve yönetim içinden ciddi muhalefete rağmen tecrübeli çalıştırıcı ile devam kararı aldı. Ancak G.Saray derbisi 53 yaşındaki hocanın son şansı olacak

Fenerbahçe'de üst üste alınan üç lig mağlubiyetinin ardından son saniye golüyle gelen Kayserispor beraberliği ortalığı yangın yerine çevirdi. Tribünler, 'Yönetim istifa... Ali Koç istifa' sesleriyle inlerken, bir kısım taraftar ise hem yönetim hem Vitor Pereira'nın aynı anda ayrılması yönünde tezahüratta bulundu. Tüm bu gelişmelerin ardından gözler Fenerbahçe yönetimine çevrildi. Başkan Ali Koç'un etrafındaki isimlerin önemli bir bölümü 'Hazır milli ara gelmişken Pereira'yı hemen gönderelim' görüşünü ortaya attı.

'DERBİYE KADAR HOCA BULAMAYIZ'
Sezon başından bu yana Portekizli teknik adamın oynattığı futboldan memnun olmayan yöneticilerin bu isteği sonrası Ali Koç'un alacağı karar merakla bekleniyordu. Başkanın, "Derbiye kadar hoca bulamayız" dediği öğrenildi. Bu karar şaşkınlıkla karşılandı ancak kulislerde "Galatasaray maçı son bir şans. Derbide kayıp olursa Pereira'nın görevde kalma ihtimali sıfır" yorumları yapılıyor. Fenerbahçe'deki ilk döneminde 2015-16 sezonunu 2. bitirip, ikinci sezona başlayamadan ağustos ayında gönderilen Portekizli, şimdilerde 12. hafta sonunda yol ayrımına geldi.

18 MAÇTA 9 GALİBİYET, 5 YENİLGİ
'YARIM kalan hikâyeyi tamamlamaya geldim' diyerek 2 Temmuz'da imzayı atan Pereira, 18 resmi maça çıktı. Süper Lig'de 12 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20 puan topladı. UEFA Avrupa Ligi'nde 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı ve 5 puan aldı. Avrupa Ligi elemelerinde ise 2 maçı da kazandı.

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Vitor Pereira için uzlaşamadılar!
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