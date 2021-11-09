Vitor Pereira için uzlaşamadılar!

Başkan Ali Koç, takım ve yönetim içinden ciddi muhalefete rağmen tecrübeli çalıştırıcı ile devam kararı aldı. Ancak G.Saray derbisi 53 yaşındaki hocanın son şansı olacak
Fenerbahçe'de üst üste alınan üç lig mağlubiyetinin ardından son saniye golüyle gelen Kayserispor beraberliği ortalığı yangınyerine çevirdi. Tribünler, 'Yönetim istifa...Ali Koç istifa' sesleriyle inlerken, bir kısım taraftar ise hem yönetim hem Vitor Pereira'nın aynı anda ayrılması yönünde tezahüratta bulundu. Tüm bu gelişmelerin ardından gözler Fenerbahçe yönetimine çevrildi. Başkan Ali Koç'un etrafındaki isimlerin önemli bir bölümü 'Hazır milli ara gelmişken Pereira'yıhemen gönderelim' görüşünü ortaya attı.
'DERBİYE KADAR HOCA BULAMAYIZ'
Sezon başından bu yana Portekizliteknik adamın oynattığı futboldan memnunolmayan yöneticilerin bu isteği sonrasıAli Koç'un alacağı karar merakla bekleniyordu.Başkanın, "Derbiye kadar hocabulamayız" dediği öğrenildi. Bu karar şaşkınlıklakarşılandı ancak kulislerde "Galatasaraymaçı son bir şans. Derbide kayıpolursa Pereira'nın görevde kalma ihtimalisıfır" yorumları yapılıyor. Fenerbahçe'dekiilk döneminde 2015-16 sezonunu 2. bitirip,ikinci sezona başlayamadan ağustosayında gönderilen Portekizli, şimdilerde12. hafta sonunda yol ayrımına geldi.
18 MAÇTA 9 GALİBİYET, 5 YENİLGİ
'YARIM kalan hikâyeyi tamamlamaya geldim' diyerek 2 Temmuz'da imzayı atan Pereira, 18 resmi maça çıktı. Süper Lig'de 12 haftada6galibiyet, 2 beraberlik,4 mağlubiyetle 20 puan topladı. UEFA Avrupa Ligi'nde 4 karşılaşmada 1galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı ve 5 puan aldı. Avrupa Ligi elemelerinde ise 2 maçı da kazandı.