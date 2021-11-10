Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatları hafta ortasında ne kadar, kaç TL? Bugün 10 Kasım 2021 cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 10.11.2021 07:04 Son Güncelleme: 10.11.2021 07:05

Altın fiyatları hafta ortasında ne kadar, kaç TL? Bugün 10 Kasım 2021 cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları hafta ortasında ne kadar, kaç TL? Bugün 10 Kasım 2021 cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Kapalıçarşı üzerinden canlı ve güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Altın alımı satımı yapmak isteyenler dolar kuru karşısında değerini yitirmeyen sarı metale yoğunluğunu sürdürüyor. Son günlerde anlık grafiği sürekli değişen sarı metal ile ilgili olarak 10 Kasım 2021 altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL sorusuna ise yanıt aranıyor. En son gram altın 572 lira, 22 ayar bilezik 516 liradan işlem gördü. Peki Altın fiyatları hafta ortasında ne kadar? Bugün 10 Kasım cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları!

Altın fiyatları son dakika haberleri… Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar gelirken altın fiyatları anlık takibi yapabilmek mümkün. Son olarak bir iniş çıkışlı grafiği sebebiyle yatırımcısının odak noktasını şaşırtan altın fiyatları bugün ne kadar sorusuna sabah saatleri itibariyle yanıt aranıyor. Gün içerisinde küçük ve büyük ölçekli yatırımcısını yakından ilgilendiren canlı rakamlar sürekli değişiyor. Peki Altın fiyatları hafta ortasında ne kadar? Bugün 10 Kasım cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 10 KASIM 2021

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 515,71

SATIŞ: 535,65

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.750,00

SATIŞ: 3.853,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.646,07

SATIŞ: 3.717,63

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.823,00

SATIŞ: 1.885,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.783,00

SATIŞ: 3.840,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 912,00

SATIŞ: 939,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 572,42

SATIŞ: 572,53

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK OKUNANLAR

Koronavirüse yakalanan Hakan Ural hastaneye kaldırıldı! Hakan Ural'ın son durumunu partneri Nur Tuğba Namlı açıkladı!
Son dakika haberi: Xavi Hernandez gelir gelmez biletlerini kesti! Barcelona 6 yıldıza kulüp arıyor...
10 Kasım mesajları ve sözleri 2021: Anlamlı 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile ilgili mesajlar ve en güzel sözler burada
Son dakika: Vitor Pereira sonrası yeni teknik direktör eski Galatasaraylı mı olacak? Ali Koç'un kararı...
Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Malatya'da çöken iki katlı binayla ilgili açıklama: 3 gözaltı var
Merkez Bankası'ndan yeni hamle: O oranlar değişti! Karar Resmi Gazete'de
2022 Ocak emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve BAĞKUR En düşük emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası ne zaman çıkacak, son durum nedir, kimler faydalanacak? EYT yasası son dakika bugün
Son dakika: Malatya'da göçükten kendi imkanlarıyla çıkan vatandaş o anları anlattı: Felaket geliyorum demiş...
SON DAKİKA | Malatya’da bina çöktü... 13 vatandaş enkaz altından çıkartıldı! İş yeri sahibi gözaltına alındı
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları hafta ortasında ne kadar, kaç TL? Bugün 10 Kasım 2021 cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA