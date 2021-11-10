Altın fiyatları son dakika haberleri… Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar gelirken altın fiyatları anlık takibi yapabilmek mümkün. Son olarak bir iniş çıkışlı grafiği sebebiyle yatırımcısının odak noktasını şaşırtan altın fiyatları bugün ne kadar sorusuna sabah saatleri itibariyle yanıt aranıyor. Gün içerisinde küçük ve büyük ölçekli yatırımcısını yakından ilgilendiren canlı rakamlar sürekli değişiyor. Peki Altın fiyatları hafta ortasında ne kadar? Bugün 10 Kasım cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?