Açık Lise AÖL sınav tarihleri belli oldu! 2021-2022 AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak?

AÖL 1. Dönem sınav tarihleri için milyonların gözü MEB'e çevrildi. Bakanlık Açıköğretim üzerinden lise eğitimi almakta olan öğrencilere sınav tarihlerini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Sınavların Aralık ayında belirlenen tarihlerde düzenleneceği öğrencilerin bilgisine sunulurken "AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak, tarihleri belli oldu mu?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Açık Lise AÖL sınav tarihleri ve tüm detaylar...
AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ
Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4 Aralık ve 5 Aralık tarihlerinde yapılacak.
AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
Okullarda yüz yüze eğitim sürecinin devam etmesi dolayısıyla sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor. Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.