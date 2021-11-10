Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Açık Lise AÖL sınav tarihleri belli oldu! 2021-2022 AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak?
Giriş Tarihi: 10.11.2021 14:05 Son Güncelleme: 10.11.2021 14:05

Açık Lise AÖL sınav tarihleri belli oldu! 2021-2022 AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak?

Açık Lise AÖL sınav tarihleri belli oldu! 2021-2022 AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 1. Dönem sınav tarihlerini duyurdu. Açıköğretim üzerinden lise eğitimi almakta olan binlerce öğrenci ilk dönemde katılım sağlayacakları sınavların tarihlerine odaklanmıştı. Beklenen açıklamanın gelmesinin ardından ise “AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak, tarihleri belli oldu mu?” soruları yanıt aramaya başladı. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nde eğitim görmekte olan öğrenciler ilk sınavlara Aralık ayında katılım sağlayacak. Peki, AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman? İşte detaylar...

AÖL 1. Dönem sınav tarihleri için milyonların gözü MEB'e çevrildi. Bakanlık Açıköğretim üzerinden lise eğitimi almakta olan öğrencilere sınav tarihlerini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Sınavların Aralık ayında belirlenen tarihlerde düzenleneceği öğrencilerin bilgisine sunulurken "AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak, tarihleri belli oldu mu?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Açık Lise AÖL sınav tarihleri ve tüm detaylar...

AÖL sınavları ne zaman yapılacak, açık lise sınavları online mı olacak? MEB 2021- 2022 Açık Lise AÖL sınav tarihleri!

AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4 Aralık ve 5 Aralık tarihlerinde yapılacak.

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Okullarda yüz yüze eğitim sürecinin devam etmesi dolayısıyla sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor. Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.

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Açık Lise AÖL sınav tarihleri belli oldu! 2021-2022 AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak?
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