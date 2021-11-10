AUZEF ne zaman? 2021 İÜ AUZEF sınav tarihleri ve giriş belgesi sorgulama

AUZEF sınav tarihleri ve giriş belgesi sorgulama işlemleri yoğunluk kazandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler AUZEF sınavları ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021 İÜ AUZEF sınav tarihleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı
AUZEF sınavları Kasım ayında yapılacak. 13-14 Kasım'da yapılacak sınavların giriş belgeleri sinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS şifreleri ile alınabilecek.
AUZEF sınavları, bu eğitim-öğretim yılında yükseköğretim programlarının tamamında olduğu gibi yüz yüze yapılacak. Hafta sonunda yapılacak sınavlara girecek öğrenciler sınav giriş belgeleri ile sınavlara katılabilecek.
13-14 Kasım'da yapılacak sınavların giriş belgeleri sinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS şifreleri ile alınabilecek.
Sınava girecek öğrencilerden sınav merkezi tercihinde bulunmayan ve HES kodu eksik olanlar sınavlara katılamayacak.