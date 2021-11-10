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Giriş Tarihi: 10.11.2021 13:42

AUZEF ne zaman? 2021 İÜ AUZEF sınav tarihleri ve giriş belgesi sorgulama

AUZEF ne zaman? 2021 İÜ AUZEF sınav tarihleri ve giriş belgesi sorgulama

İstanbul Üniversitesi’nin resmi sitesinde AUZEF sınav tarihleri yer aldı. İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nden yapılan açıklama ile geçtiğimiz günlerde sınav yerleri duyurulmuştu. Sınavların yüz yüze yapılıp yapılmayacağı ile ilgili son dakika açıklamaları ve güncel bilgiler için İstanbul Üniversitesi AUZEF’in duyurular sayfası takip edilebilir. Peki AUZEF ne zaman? 2021 İÜ AUZEF sınav tarihleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı

AUZEF sınav tarihleri ve giriş belgesi sorgulama işlemleri yoğunluk kazandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler AUZEF sınavları ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021 İÜ AUZEF sınav tarihleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı

AUZEF NE ZAMAN?

AUZEF sınavları Kasım ayında yapılacak. 13-14 Kasım'da yapılacak sınavların giriş belgeleri sinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS şifreleri ile alınabilecek.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AUZEF sınavları, bu eğitim-öğretim yılında yükseköğretim programlarının tamamında olduğu gibi yüz yüze yapılacak. Hafta sonunda yapılacak sınavlara girecek öğrenciler sınav giriş belgeleri ile sınavlara katılabilecek.

13-14 Kasım'da yapılacak sınavların giriş belgeleri sinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS şifreleri ile alınabilecek.

Sınava girecek öğrencilerden sınav merkezi tercihinde bulunmayan ve HES kodu eksik olanlar sınavlara katılamayacak.

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AUZEF ne zaman? 2021 İÜ AUZEF sınav tarihleri ve giriş belgesi sorgulama
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