Batshuayi Chelsea’ye emanet

Beşiktaş'ın Hatayspor'a 1-0 yenildiği maçta sakatlanan Michy Batshuayi, tedavisine Chelsea'de devam edip, bu süreçte ailesini de görmek için izin istedi. Son dönemde performansdüşüklüğü yaşayan oyuncularınaailesiyle hasret gidermeniniyi geleceğini düşünensiyah-beyazlı teknik heyetve yönetim, bu talebeonay verdi. Batshuayi gerekli izni almasının ardından İngiltere'ye gitti. Chelsea'nin teknik mentoru olan Claude Makelele, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ıziyaret etmiş veteknik direktörSergen Yalçın'danBatshuayi hakkındabilgialmıştı.