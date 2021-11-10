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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Cengiz Ünder seferberliği

MEHMET ÖZCAN
Cengiz Ünder seferberliği
Dünya Kupası Elemeleri'nde 13 Kasım'da Cebelitarık ve 16 Kasım'da Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takım'da Cengiz Ünder şoku yaşandı. Sağ arka adalesinde sakatlık tespit edilen futbolcunun, kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Yerine ise Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz alındı. Marsilya forması giyen Cengiz'in tedavisinin Türkiye'de yapılacağı bildirilirken, Milli Takım sağlık heyetinin 24 yaşındaki oyuncu için seferber olduğu öğrenildi. Cebelitarık'a karşı görev yapamayacak olan Cengiz'in, az da olsa Karadağ maçına yetişme ihtimali bulunduğu ve doktorların tedavi için yoğun çaba harcadığı öğrenildi.

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Cengiz Ünder seferberliği
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