Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi nerede çekildi? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu ne, oyuncuları kim?

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU KONUSU

Ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini konu ediyor. İlk Dünya Rekoru'na imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 Dünya Rekoru,üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalya, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı filmde, ünlü sporcunun acıklı hikayesine değiniliyor.

NAİM FİLMİ OYUNCULARI

Filmde Naim Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck canlandırıyor.

Filmin kadrosunda,

Yetkin Dikinciler,

Selen Öztürk,

Gürkan Uygun,

Uğur Güneş,

İsmail Hacıoğlu gibi isimler bulunuyor.

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU FİLMİ KAÇ YAŞ ÜSTÜ?

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi, yer yer şiddet öğeleri içerdiğinden dolayı 6+ yaş üstü olarak belirlendi. Yani, filme ailesi ve çocukları ile gitmeyi düşünen vatandaşların 6 yaş ve üzeri çocuklarını yanında götürmesi gerekiyor.