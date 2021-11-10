Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi nerede çekildi? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu ne, oyuncuları kim?
Giriş Tarihi: 10.11.2021 14:10

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi nerede çekildi? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu ne, oyuncuları kim?

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi nerede çekildi? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu ne, oyuncuları kim?

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi bu akşam TRT1 ekranlarında yayınlanacak. Biyografi türünde olan film cep herkülü lakaplı ünlü halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu edinmektedir. Gerek ülkemiz gerekse dünya spor tarihi açısından büyük önem arz eden Cep Herkülü lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun hayatı ve hikâyesini konu edinen film, gişede büyük ilgi görüyor. Peki Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi nerede çekildi? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu ne, oyuncuları kim? İşte yanıtı…

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi için nefesler tutuldu. Ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini konu ediyor. Daha önce izleyenler veya tekrardan izlemek isteyenler için Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi nerede çekildi? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu ne, oyuncuları kim?

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU KONUSU

Ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini konu ediyor. İlk Dünya Rekoru'na imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 Dünya Rekoru,üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalya, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı filmde, ünlü sporcunun acıklı hikayesine değiniliyor.

NAİM FİLMİ OYUNCULARI

Filmde Naim Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck canlandırıyor.

Filmin kadrosunda,

Yetkin Dikinciler,

Selen Öztürk,

Gürkan Uygun,

Uğur Güneş,

İsmail Hacıoğlu gibi isimler bulunuyor.

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi vizyona girdi! Naim filmi oyuncuları kimler, kaç yaş üstü?

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU FİLMİ KAÇ YAŞ ÜSTÜ?

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi, yer yer şiddet öğeleri içerdiğinden dolayı 6+ yaş üstü olarak belirlendi. Yani, filme ailesi ve çocukları ile gitmeyi düşünen vatandaşların 6 yaş ve üzeri çocuklarını yanında götürmesi gerekiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Xavi Hernandez gelir gelmez biletlerini kesti! Barcelona 6 yıldıza kulüp arıyor...
10 Kasım mesajları ve sözleri 2021 yayınlandı! 83. ölüm yıl dönümüne özel kısa, uzun, anlamlı ve resimli Atatürk’ü Anma Günü 10 Kasım mesajları ve sözleri
Son dakika haberi: Sözleşmesindeki o kritik madde ortaya çıktı! Fenerbahçe'de en büyük aday İtalyan Farioli...
Koronavirüse yakalanan Hakan Ural hastaneye kaldırıldı! Hakan Ural'ın son durumunu partneri Nur Tuğba Namlı açıkladı!
Son dakika: Vitor Pereira sonrası yeni teknik direktör eski Galatasaraylı mı olacak? Ali Koç'un kararı...
Son dakika | 2022 asgari ücret için yeni düzenleme: Hükümet çalışma başlattı...
SON DAKİKA: Hakan Ural yoğun bakıma mı kaldırıldı? Hakan Ural'ın sağlık durumuyla ilgili Nur Tuğba Namlı'dan flaş açıklama!
EYT son dakika haberleri: 2021 EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak ve yasa kimleri kapsıyor? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası son durum nedir?
Taksim'de Atatürk'ü anma töreninde CHP'ye protesto! "Ben de CHP'liyim sizden utanıyorum"
10 Kasım mesajları ve sözleri 2021: Anlamlı 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile ilgili mesajlar ve en güzel sözler burada
ARKADAŞINA GÖNDER
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi nerede çekildi? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu ne, oyuncuları kim?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA