Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi için nefesler tutuldu. Ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini konu ediyor. Daha önce izleyenler veya tekrardan izlemek isteyenler için Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi nerede çekildi? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu ne, oyuncuları kim?
Ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini konu ediyor. İlk Dünya Rekoru'na imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 Dünya Rekoru,üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalya, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı filmde, ünlü sporcunun acıklı hikayesine değiniliyor.
Filmde Naim Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck canlandırıyor.
Filmin kadrosunda,
Yetkin Dikinciler,
Selen Öztürk,
Gürkan Uygun,
Uğur Güneş,
İsmail Hacıoğlu gibi isimler bulunuyor.
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi, yer yer şiddet öğeleri içerdiğinden dolayı 6+ yaş üstü olarak belirlendi. Yani, filme ailesi ve çocukları ile gitmeyi düşünen vatandaşların 6 yaş ve üzeri çocuklarını yanında götürmesi gerekiyor.