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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Duran topları durduramıyor

VOLKAN DEMİR
Duran topları durduramıyor

Kim, Szalai ve Tisserand gibi üç iyi stopere rağmen 6 duran top golü yiyen F.Bahçe, bu alanda ligin en kötü 3. takımı oldu

Fenerbahçe'nin bu sezon en güçlü yanının Kim Min-Jae, Attila Szalai ve Marcel Tisserand'dan oluşan defans hattı olduğu konusunda spor kamuoyu hemfikirdi. Ancak sarı-lacivertliler, 12 haftada kalesinde gördüğü 15 golün 6'sını duran toptan yedi. Lig sonuncusu Rize 8, Alanya ise 7 golle Kanarya'nın önünde yer aldı. Ligin ilk 3 karşılaşmasında kalesini rakip oyunculara kapatan takım, kalan 9 mücadelenin tamamında avlanırken maç başına 1.25 gol yeme istatistiği yakaladı.

DERBİ MAÇTA SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEK
Fenerbahçe'de bu istatistiklerin ardından sistemin değişmesi bekleniyor. Galatasaray derbisine dörtlü savunmayla çıkıp geçtiğimiz sezon takımın alışkın olduğu oyuna dönülecek. Böylelikle sarı-lacivertlilerin daha fazla hücum yapan bir takım haline gelmesi sağlanacak.

KANARYA'DA KALECİ SIKINTISI BÜYÜK
SÜPER Lig'de 90+9'da penaltıdan gelen Kayserispor beraberliği sonrası büyük bir kaosun içine giren Fenerbahçe'de milli ara nedeniyle takıma verilen üç günlük izin yarın bitiyor. Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisi hazırlıklarına milli takımlarda olan futbolcuları; Szalai, Kim, Tisserand, Novak, Zajc ve Serdar Dursun'dan yoksun olarak başlayacak. Kalede ise sıkıntı var. Devreyi kapatan Altay'ın yanı sıra belinden sakatlanarak Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarılan Berke Özer çalışmada yer alamayacak. Bir önceki milli araya lider giren Kanarya, dönüşte Trabzonspor'a yenilip koltuğunu kaptırmıştı.

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Duran topları durduramıyor
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