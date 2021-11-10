Duran topları durduramıyor

Kim, Szalai ve Tisserand gibi üç iyi stopere rağmen 6 duran top golü yiyen F.Bahçe, bu alanda ligin en kötü 3. takımı oldu
Fenerbahçe'nin bu sezon en güçlü yanının Kim Min-Jae,Attila Szalai ve Marcel Tisserand'danoluşan defans hattı olduğu konusunda spor kamuoyu hemfikirdi. Ancak sarı-lacivertliler, 12 haftada kalesindegördüğü 15 golün 6'sını duran toptanyedi. Lig sonuncusu Rize 8, Alanyaise 7 golle Kanarya'nın önünde yer aldı. Ligin ilk 3 karşılaşmasında kalesini rakip oyunculara kapatan takım, kalan 9 mücadelenin tamamında avlanırken maç başına 1.25 gol yeme istatistiğiyakaladı.
DERBİ MAÇTA SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEK
Fenerbahçe'de bu istatistiklerin ardından sistemin değişmesi bekleniyor. Galatasaray derbisine dörtlü savunmaylaçıkıp geçtiğimiz sezon takımınalışkın olduğu oyuna dönülecek. Böylelikle sarı-lacivertlilerin daha fazla hücum yapan bir takım haline gelmesi sağlanacak.
KANARYA'DA KALECİ SIKINTISI BÜYÜK SÜPER Lig'de 90+9'da penaltıdan gelen Kayserispor beraberliği sonrası büyük bir kaosun içine giren Fenerbahçe'de milli ara nedeniyle takıma verilen üç günlük izin yarın bitiyor. Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisi hazırlıklarına milli takımlarda olan futbolcuları; Szalai, Kim, Tisserand, Novak, Zajc ve SerdarDursun'dan yoksun olarak başlayacak. Kalede ise sıkıntı var. Devreyi kapatan Altay'ın yanı sırabelinden sakatlanarak Ümit Milli Takım adaykadrosundan çıkarılan Berke Özer çalışmada yer alamayacak. Bir önceki milli araya lider giren Kanarya, dönüşte Trabzonspor'a yenilip koltuğunu kaptırmıştı.