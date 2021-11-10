Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı 1. dönem sınav sonucu öğren! e-Okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci ve öğretmen girişi nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 10.11.2021 16:59 Son Güncelleme: 10.11.2021 16:59

e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı 1. dönem sınav sonucu öğren! e-Okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci ve öğretmen girişi nasıl yapılır?

e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı 1. dönem sınav sonucu öğren! e-Okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci ve öğretmen girişi nasıl yapılır?

e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı araştırmaları 1. Dönem sınav sonuçlarının açıklandığı şu günlerde her gün milyonlarca öğrenci ve velinin ziyaret akınına uğruyor. Kasım ara tatili öncesinde sınavlara ilişkin puanlamalar sisteme girilmeye başlandı. Bu noktada “e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci girişi nasıl yapılır, sınav sonuçları açıklandı mı?” soruları yanıt aramaya başladı. Bu sistem aracılığı ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri sistemden devamsızlık bilgisi, sınav sonuçları ve karne notları gibi tüm bilgilere rahatça erişim sağlayabiliyor. İşte e-Okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı...

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı üzerinden sınav sonuçları sorgulanmaya başladı. Kasım ara tatili öncesinde 1. Döneme ait ilk sınavların sonuçları da öğretmenler tarafınca sisteme yükleniyor. Hal böyleyken "e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci girişi nasıl yapılır, sınav sonuçları açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. e-Okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı ile sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz...

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

E-OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E OKULDA NELER VAR?

Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

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e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı 1. dönem sınav sonucu öğren! e-Okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci ve öğretmen girişi nasıl yapılır?
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