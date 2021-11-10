EYT ne zaman çıkacak ve EYT son durum soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Başkan Erdoğan tarafından daha önce talimatı verilen EYT yasası ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. EYT yasasında öne çıkan formül ise Almanya ve Finlandiya modelleri oldu. Bu noktada EYT ne zaman çıkacak, EYT'de son durum ne soruları ile birlikte, EYT kimleri kapsıyor, çıkar mı ve ne zaman emekli olurum soruları öne çıkıyor. Konuya ilişkin detayları örneklerle SABAH Gazetesi Yazarı Faruk Erdem açıkladı. Peki, EYT nedir, ne zaman çıkacak ve yasa kimleri kapsıyor? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası son durum ne? İşte EYT son durum ile ilgili bilgiler...

EYT NEDİR, YASA NE ZAMAN ÇIKACAK VE KİMLERİ KAPSIYOR?

Edinilen bilgiye göre, EYT Yasası kapsamında uygulanabilecek örnek modeller belli oldu. Hatırlanacağı gibi, 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan ve emekli olmak için aranan sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarının dışında bir de yaş şartı getirilmişti. SABAH Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, örneklerle EYT hesaplama tablosu hakkında bilgi verirken EYT yasası çıkacak mı ve son durum nedir konusuna da açıklık getirdi.

